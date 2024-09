Quais são as cidades mais altas do Brasil?

O Brasil é um país de dimensões continentais e paisagens variadas, e entre suas belezas naturais, as cidades de grande altitude se destacam por oferecerem um clima mais ameno e paisagens deslumbrantes. A seguir, conheça as cinco cidades mais altas do Brasil, que encantam tanto pelo clima quanto pelas atrações turísticas e qualidade de vida.

1. Campos do Jordão (SP)

Localizada na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil, com uma altitude média de 1.628 metros. Conhecida como a "Suíça Brasileira", Campos do Jordão é famosa por suas temperaturas baixas durante o inverno, arquitetura inspirada nos alpes europeus e pela gastronomia sofisticada, que inclui fondues, chocolates e vinhos.

A cidade é um dos destinos turísticos mais procurados no Brasil, especialmente durante o inverno, quando recebe o tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão, o maior festival de música clássica da América Latina. Além disso, Campos do Jordão oferece diversas opções de lazer, como trilhas, passeios de teleférico e visitas a parques naturais.

2. Monte Verde (MG)

Monte Verde é um distrito do município de Camanducaia, em Minas Gerais, situado a 1.555 metros de altitude. A cidade é conhecida pelo clima frio e pela tranquilidade, atraindo turistas que buscam contato com a natureza e um ambiente romântico.

Entre as atrações de Monte Verde, destacam-se as trilhas ecológicas que levam a mirantes com vistas panorâmicas, a Pedra Redonda e a Pedra Partida. A cidade também é famosa por sua culinária, com destaque para pratos típicos mineiros e chocolates artesanais. Monte Verde é um refúgio perfeito para quem busca descanso e lazer em meio às montanhas.

3. Senador Amaral (MG)

Senador Amaral é um pequeno município mineiro, localizado na Serra da Mantiqueira, a uma altitude média de 1.505 metros. Conhecida por ser uma das cidades mais frias do Brasil, Senador Amaral é um destino ainda pouco explorado, mas que encanta por suas paisagens naturais e clima agradável.

A economia local é baseada na agricultura, com destaque para o cultivo de morangos e hortaliças. A cidade também oferece atrações como cachoeiras, trilhas e áreas para camping, sendo um ótimo destino para quem aprecia ecoturismo e aventura.

4. Urupema (SC)

Localizada na Serra Catarinense, Urupema é a cidade mais fria do Brasil e está situada a 1.425 metros de altitude. Famosa por registrar as menores temperaturas do país, com geadas e até neve durante o inverno, Urupema se tornou um destino turístico para quem deseja vivenciar um verdadeiro clima de inverno.

Entre as atrações da cidade, estão a Cachoeira que Congela, que nos dias mais frios fica coberta de gelo, e o Morro das Antenas, de onde é possível ter uma vista panorâmica da região. Urupema é ideal para quem busca um destino tranquilo, com belas paisagens e um clima que remete aos países de clima temperado.

5. Bom Repouso (MG)

Bom Repouso é uma cidade mineira localizada a uma altura média de 1.371 metros de altitude, também na Serra da Mantiqueira. A cidade é conhecida pelo cultivo de morangos e hortaliças, além de ser um destino religioso, com destaque para o Santuário de Nossa Senhora das Graças, que atrai muitos fiéis durante o ano.

Com um clima ameno e paisagens naturais, Bom Repouso oferece trilhas ecológicas, cachoeiras e mirantes que proporcionam belas vistas da região. A cidade é um destino tranquilo, perfeito para quem busca sossego e contato com a natureza.

Por que você deve conhecer essas cidades

As cidades mais altas do Brasil oferecem muito mais do que um clima agradável e paisagens de tirar o fôlego. Elas proporcionam uma qualidade de vida diferenciada e são destinos turísticos que encantam visitantes em busca de tranquilidade, aventura e cultura. Seja para passear ou para morar, essas cidades são verdadeiros refúgios para quem deseja desfrutar do melhor que as montanhas brasileiras têm a oferecer.