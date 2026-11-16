Mercado Imobiliário

Moema, Itaim Bibi e Vila Clementino: os bairros de SP onde sobram imóveis de alto padrão

Eztec vê excesso de oferta no alto padrão e diz que vai lançar menos em 2027

Eztec: empresa vai desacelerar lançamentos em 2027 (Eztec/Divulgação)

Eztec: empresa vai desacelerar lançamentos em 2027 (Eztec/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12h01.

Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 12h03.

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A Eztec, uma das incorporadoras mais tradicionais do alto padrão paulistano, vai lançar menos imóveis em 2027. Um dos motivos, segundo a própria gestão, é o excesso de oferta de imóveis de alto padrão em bairros como Moema, Vila Clementino e Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo.

A avaliação aparece em relatório do Safra de domingo, 15. Os analistas Rafael Rehder e Olavo Fleming receberam para um almoço, na semana passada, a equipe de relações com investidores da companhia, formada por Pedro Lourenço e Christian Melo. O encontro tratou da estratégia da empresa diante de um cenário mais difícil para os imóveis de médio e alto padrão.

Segundo o relatório, a gestão espera menos lançamentos em 2027, num ambiente macroeconômico mais duro, e quer concentrá-los na região metropolitana. Em 2026, a Eztec ainda tem dois lançamentos previstos para o quarto trimestre, um de médio padrão, de cerca de R$ 340 milhões, e outro do Minha Casa, Minha Vida, de cerca de R$ 120 milhões. Com eles, o volume do ano deve chegar a R$ 3 bilhões, o meio da faixa projetada pela empresa, de R$ 2,5 bilhões a R$ 3,5 bilhões.

Na cidade como um todo, o estoque já começou o ano em nível elevado. São Paulo fechou 2025 com R$ 90,6 bilhões em lançamentos e estoque suficiente para cerca de sete meses de vendas, segundo a Brain.

R$ 1,1 bilhão em imóveis prontos

No curto prazo, a prioridade da Eztec é vender o que já está pronto. A companhia tem cerca de R$ 1,1 bilhão em unidades concluídas e quer manter o ritmo recente de vendas desse estoque, entre R$ 100 milhões e R$ 140 milhões por trimestre.

Para isso, a empresa começou a dar descontos em unidades selecionadas, a maioria de empreendimentos mais antigos. A gestão avalia que vender mais rápido compensa a perda de margem, segundo o Safra. Nos imóveis ainda em obra, a Eztec manteve os preços, e as margens brutas dos lançamentos de 2022 e 2023 continuam acima de 40%.

O espaço para descontos maiores, porém, é pequeno. O relatório lembra que o custo de capital está alto para todo o setor.

Banco financia menos, e a construtora entra no lugar

O aperto também aparece no crédito. A parcela das vendas financiadas diretamente pela Eztec subiu para 40% a 50%, ante 20% a 30% antes. Segundo o Safra, os bancos passaram a financiar uma parte menor do valor dos imóveis, o que deixou o crédito bancário fora do alcance de mais compradores, num momento em que ficou mais difícil para as famílias pagar pela casa própria.

A alta recente dos juros do financiamento imobiliário pode pesar ainda mais sobre as vendas, de acordo com o relatório. Mesmo depois do corte de setembro, a Selic está em 13,75% ao ano, e o custo de financiar um imóvel segue elevado.

Aposta na baixa renda

Enquanto freia o alto padrão, a Eztec quer crescer na outra ponta. A empresa planeja montar uma operação própria de baixa renda, que pode responder por até cerca de 30% dos lançamentos quando estiver madura. Ao mesmo tempo, vai seguir com parcerias no segmento, como o projeto Guarapiranga, feito com a Cury.

O alto padrão não sai do radar. Os executivos se dizem confiantes na operação de luxo tocada por meio da Lindenberg, cuja contribuição para o resultado da Eztec vem crescendo e soma cerca de R$ 20 milhões no ano.

Caixa mais apertado até 2027

O Safra espera alguma pressão sobre a geração de caixa da Eztec até o fim de 2027, com o avanço das obras e o ritmo mais lento de repasses aos bancos. Estão previstas entregas de só cerca de R$ 640 milhões em imóveis nesse período, ante R$ 3,3 bilhões entregues desde o segundo semestre de 2025.

Por isso, a distribuição de dividendos deve ficar no mínimo no curto prazo. A empresa vai priorizar permutas na compra de novos terrenos e continuar vendendo terrenos antigos e participações em projetos que não se encaixam mais na estratégia. A gestão também avalia securitizar a carteira de financiamento direto, o que, segundo o Safra, poderia sair em condições atraentes por causa da inadimplência baixa.

Outra frente é a venda do Esther Towers. O complexo de escritórios, na região da Chucri Zaidan, foi alugado inteiro pelo Itaú por dez anos, com possibilidade de mais cinco. O contrato deixa o ativo mais atraente, mas o cenário macroeconômico mais difícil torna menos provável um negócio no curto prazo, segundo o banco.

O que diz o Safra

O Safra manteve a recomendação equivalente a compra para a ação, com preço-alvo de R$ 18, um potencial de alta de 88% sobre a cotação de R$ 9,58 usada no relatório. A ação recua 30% em 2026 e 37,5% em 12 meses.

A recomendação se apoia no preço. A Eztec vale na bolsa cerca de metade do seu patrimônio contábil, segundo as estimativas do banco. Os analistas reconhecem, porém, que a dinâmica do setor piorou de forma significativa, o que pode pressionar ainda mais as vendas e levar a empresa a reduzir os lançamentos, com risco para os lucros.

Perguntas frequentes

Quais bairros de São Paulo têm excesso de imóveis de alto padrão? ＋

Segundo a Eztec, em conversa relatada pelo Safra, há excesso de oferta de imóveis de alto padrão em regiões como Moema, Vila Clementina e Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. Por isso, a incorporadora espera lançar menos em 2027.

A Eztec está dando desconto em imóveis? ＋

Sim. A empresa começou a dar descontos em unidades prontas selecionadas, a maioria de empreendimentos mais antigos, para acelerar a venda de um estoque de cerca de R$ 1,1 bilhão. Nos imóveis em obra, os preços foram mantidos.

Por que a Eztec passou a financiar mais compradores diretamente? ＋

Os bancos passaram a financiar uma parte menor do valor dos imóveis, e mais compradores ficaram sem acesso ao crédito bancário. Com isso, as vendas financiadas pela própria Eztec subiram para 40% a 50% do total, ante 20% a 30% antes, segundo o Safra.

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