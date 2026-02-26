Metro quadrado no Brooklin e Vila Olímpia alcançam Leblon e Ipanema

O eixo residencial da Zona Sul de São Paulo atingiu um novo patamar de preço. Levantamento do QuintoAndar mostra que Brooklin e Vila Olímpia já operam com aluguéis acima de R$ 100 por metro quadrado. Com isso, os bairros paulistanos chegaram ao patamar de Ipanema, no Rio de Janeiro, onde o preço do metro quadrado está em R$ 102,6.

Há dois anos, Leblon, também na capital fluminense, ultrapassou a barreira dos R$ 100 por metro quadrado. Hoje, o preço do metro quadrado por lá chega a R$ 117,2.

No Brooklin, o valor médio de locação chegou a R$ 104,6 por metro quadrado. Na Vila Olímpia, o número é ainda maior, de R$ 112,9. Para venda, os preços médios são de R$ 14.649 e R$ 17.373 por metro quadrado, respectivamente.

A alta reflete uma combinação de fatores: proximidade com os principais centros financeiros da capital, acesso a polos gastronômicos e oferta de lazer, como o Parque Ibirapuera e o Shopping JK Iguatemi. A demanda aquecida levou a uma valorização de 10% ou mais no último ano nas duas regiões.

O metro quadrado acima de R$ 100 deixa de ser exceção e passa a ser referência na zona sul corporativa da cidade.

O Brooklin mantém um perfil heterogêneo. De um lado, ruas arborizadas e casas; de outro, um eixo mais verticalizado próximo à Berrini, que concentra prédios modernos e atrai moradores interessados em reduzir o tempo de deslocamento.

Já a Vila Olímpia representa a face mais adensada e dinâmica do mercado. Epicentro do setor financeiro e de empresas de tecnologia, o bairro concentra lançamentos de studios e apartamentos de um dormitório, em edifícios com lavanderias compartilhadas, espaços de coworking, academias e serviços de concierge.

A tipologia compacta domina a oferta na Vila Olímpia e acompanha o perfil de moradores ligados ao mercado financeiro e à economia digital.