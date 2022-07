Menor apartamento do país tem 10 metros quadrados e custa R$ 200 mil

Um vídeo de 39 segundos mostrando o menor apartamento da América Latina, que tem 10 metros quadrados, viralizou no TikTok e gerou mais de 900 comentários sobre a unidade, e, claro, seu preço. Localizado em Higienópolis, no Centro de São Paulo, o microapartamento está sendo vendido por R$ 200 mil, segundo o corretor Gutemberg Albuquerque, que divulgou a unidade na rede social.

Esta é uma das 72 unidades com a metragem presente no empreendimento VN Nova Higienópolis, construído pela Vitacon. À época do lançamento, em 2017, o valor da unidade de 10 metros quadrados era R$ 99 mil. Segundo a Vitacon, "quando o proprietário opta pela revenda do imóvel, o valor é influenciado por fatores como o momento do mercado, a localização e a valorização dos últimos anos".

Apesar das críticas na rede social, o empreendimento foi um sucesso de vendas. Na época, todas as unidades com a metragem foram vendidas no fim de semana de lançamento. Entre os compradores, 90% eram investidores: pessoas que compram e disponibilizam o apartamento para locação.

Já o público morador (que aluga o imóvel) é jovem, solteiro, estudante ou profissional liberal que busca ficar próximo aos principais pontos da cidade, perto do trabalho e precisa de praticidade no dia a dia, explica Ariel Frankel, CEO da Vitacon.

"Nosso foco são pessoas que vivem no ritmo frenético urbano e usam o apartamento como ponto de apoio, ou apenas para dormir. Para eles, pouco importa se o apartamento tem 10, 15 ou 20 metros quadrados. Na região, por exemplo, existem diversos hospitais, e essas unidades podem ser alugadas por médicos ou estudantes residentes".

Por trás da intensa valorização, pode estar uma rentabilidade com aluguel igual ou até melhor do que a de unidades maiores, defende Frankel. "Desde o lançamento, a rentabilidade com locação dessas unidades é de, em média, 1% ao mês."

Desde 2016, a lei de zoneamento da cidade não permite mais que sejam construidos apartamentos com esta metragem. A área mínima de cada unidade, por lei, deve ser 20 metros quadrados. O projeto do VN Higienópolis foi aprovado antes da nova lei entrar em vigor.

Mais áreas comuns

Como forma de compensar a metragem diminuta, a construtora aponta que buscou criar diversas áreas compartilhadas no empreendimento, que funcionam como uma extensão de casa. O VN inclui coworking, cokitchen, lavanderia, academia, cinebar e espaço para ferramentas compartilhadas.

O VN Higienópolis não é composto apenas por apartamentos de 10 metros quadrados: também tem unidades. Inclui ainda 39 unidades com 15, 20, 30 e 70 metros quadrados.