Banco do Brasil vende imóveis com mais de 80% de desconto em julho

O Banco do Brasil, por meio do Seu Imóvel BB, está vendendo 3,1 mil imóveis com descontos de até 84%. As propriedades estão disponíveis em todo o país durante o mês de julho. São casas, apartamentos e lotes por valores que chegam a R$ 24,1 milhões. A venda é uma parceria com a Resale, outlet de imóveis.

Destaques no Nordeste e Centro-Oeste

A oferta apresenta imóveis distribuídos em todas as regiões do Brasil, com destaque aos estados de Goiás, Paraíba e Piauí.

De acordo com o gerente executivo do Banco do Brasil, Rodolfo Barros, a facilidade da venda 100% digital é um dos principais diferenciais. "O Banco do Brasil tem como uma das principais vertentes a atuação no ambiente digital. A empresa chega ao mercado imobiliário com a proposta de disponibilizar aos clientes melhores experiências de compra de imóveis, com uma navegação fluida, por meio de uma plataforma com ferramenta de busca ágil, de fácil acesso e total transparência", conta.

Como participar

Os imóveis estão disponíveis no Portal Seu Imóvel BB, e a compra pode ser feita online. Basta acessar o site e pesquisar as especificações do imóvel desejado. O portal concentra ofertas de casas, apartamentos, terrenos e fazendas de propriedade do Banco do Brasil disponíveis para leilão ou venda direta.