Mansão de Hebe Camargo no Morumbi será leiloada; veja valores

A mansão onde Hebe Camargo viveu no Morumbi, em São Paulo, será leiloada judicialmente na terça-feira, 13 de maio. A propriedade de 2.221,97 m² de área total e 962 m² de área construída, construída na década de 70, foi palco de festas memoráveis, jantares glamourosos e encontros com figuras influentes, como artistas, políticos e empresários.

Casa de Hebe Camargo no Morumbi está atualmente penhorada por determinação judicial, em consequência de um processo movido pela empresa WV Soluções Logísticas Ltda. contra Lélio Ravagnani Filho, enteado da apresentadora.

O que aconteceu?

O processo está relacionado a um episódio envolvendo a importação de 30 locomotivas, que gerou investigações sobre possíveis irregularidades fiscais e o uso de uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas.

O litígio, iniciado em 2005, trata-se da cobrança de despesas de frete relativas às locomotivas importadas, e resultou na penhora de 50% da propriedade de Lélio Ravagnani Filho, diretor presidente da Corema S.A. e supostamente vinculado à Corema Inc., a offshore envolvida no caso.

Dívidas de IPTU e valores de leilão

De acordo com a advogada Juliana Carrillo Vieira, representante da WV Soluções Logísticas Ltda., a mansão acumula uma dívida de mais de R$ 1,5 milhão de IPTU, que será incorporada ao valor do leilão na 2ª praça.

O imóvel será leiloado inicialmente no dia 13 de maio, com o valor de R$ 8.681.549,69. Caso não haja arrematante, o leilão será retomado entre 16 de maio e 5 de junho, com o valor reduzido para 50% da avaliação, conforme a determinação judicial.

Potencial de valorização para investidores

A localização da propriedade, no Morumbi, zona nobre de São Paulo, aumenta seu apelo no mercado imobiliário. De acordo com o Plano Diretor da cidade de São Paulo, o terreno permite a construção de condomínios horizontais de alto padrão, o que pode resultar em um grande potencial de valorização.

A casa também pode ser restaurada e transformada em um memorial em homenagem à apresentadora Hebe Camargo, em uma possível parceria público-privada, como sugere a advogada Juliana Carrillo Vieira.

O leilão da mansão de Hebe Camargo representa uma oportunidade única para investidores, tanto pelo valor estratégico do imóvel quanto pela possibilidade de reverter sua deterioração e dar novo uso ao legado cultural da apresentadora.