Leilão da Receita Federal tem iPhone 13 por R$ 700 e Honda Civic por R$ 9 mil; veja como participar

A Receita Federal em São Paulo realizará, no próximo dia 28 de maio, mais uma edição de seu tradicional leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas.

Ao todo, serão 200 lotes com itens variados, incluindo notebooks, smartphones, eletrodomésticos, fones de ouvido, carros, caminhões, pneus, bolsas, calçados, utensílios domésticos e muito mais.

Entre os destaques do leilão estão oportunidades para adquirir produtos de alto valor, como iPhones 13 de 128 GB a partir de R$ 731, ou até carros, como um Honda Civic a partir de R$ 9 mil e um Toyota Corolla 2009 a partir de R$ 13,8 mil. Para quem busca tecnologia, o lote 36 traz um MacBook Air A2337 a partir de R$ 4 mil, e o lote 149 ao 161 inclui iPhones 13 por preços bastante atrativos.

Leilão eletrônico: como funciona?

O leilão será realizado de forma eletrônica e é aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. O período para recebimento das propostas será das 8h do dia 20 de maio até as 21h do dia 26 de maio (horários de Brasília), e a sessão para lances está marcada para as 10h do dia 28 de maio.

Os lances devem ser feitos para os lotes fechados, ou seja, um conjunto de itens que estão sendo leiloados juntos.

Visitação aos lotes e segurança no processo

Os lotes estarão disponíveis para visitação presencial entre os dias 20 e 26 de maio, em várias cidades de São Paulo, como São Bernardo do Campo, Santos, Campinas e Guarulhos. As visitas podem ser agendadas, e os interessados devem seguir as instruções no edital para agendar a visitação.

A Receita Federal também alertou para os golpes relacionados a transmissões fraudulentas de leilões de mercadorias apreendidas. A participação deve ser feita exclusivamente por meio do e-CAC, a plataforma oficial da Receita Federal, garantindo a segurança do processo.

Quem pode participar?

A participação é permitida tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, com alguns critérios específicos. Para pessoas físicas, é necessário ser maior de 18 anos, ter CPF regular e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal. Já para pessoas jurídicas, é necessário ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) e selo de confiabilidade no sistema de identidade digital do governo federal.

Como dar os lances?

Para participar, os interessados devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), entre os dias 20 e 26 de maio. Após selecionar o lote desejado, é necessário aceitar os termos e condições do edital e incluir o valor da proposta, que deve ser superior ao preço mínimo estabelecido.