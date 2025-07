Itapema, em SC, terá 5º maior prédio do país com mais de 250 metros

Os vizinhos Balneário Camboriú e Itapema, líderes em valorização do metro quadrado no país, agora travam uma espécie de corrida ao melhor estilo para alto e avante. O céu, definitivamente, não é mais o limite para o mercado imobiliário premium no Litoral Norte Catarinense. E como Itapema não quer ficar para trás, neste caso para baixo, acaba de anunciar um arranha-céu pra chamar de seu.

O Charles II Yacht Royal Home by Okean, da Gessele Empreedimentos, terá 252 metros e entrará para a lista dos cinco maiores edifícios do Brasil, de acordo com o Sky Scraper Center. BC já abriga os dois mais altos do país: o Yachthouse by Pininfarina, da Pasqualotto & GT, com 294 metros, e o One Tower, da FG Empreendimentos, com 290 metros. Além, é claro, da joia da coroa, o Senna Tower, com seus imponentes 555 metros, que promete se tornar o maior edifício residencial do mundo quando for concluído.

Além da homenagem à monarquia britânica, o Charles II também remete à vocação náutica da região por meio de elementos da arquitetura, tanto que o projeto foi desenvolvido em colaboração com o estaleiro Okean Yachts, marca global de iates de luxo.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) superior a R$ 600 milhões e ticket médio de R$ 6 milhões, o Charles II terá uma série de privilégios “dignos da realeza”, incluindo garagem náutica privativa com mais de 100 vagas para motos aquáticas, atracadouro para embarcações, heliponto e um rooftop imponente para relaxar nas alturas, com piscina de borda infinita.

“A relação do monarca com o estaleiro de luxo é pela história do rei, que teve um papel marcante no setor naval e foi responsável por revitalizar a Marinha Britânica e instituir a tradição dos iates reais. Dessa forma, trazemos um projeto grandioso, unindo imponência arquitetônica das belas construções do Reino Unido, com a modernidade e a sofisticação do universo náutico”, diz Paula Gessele, vice-presidente da construtora.

As unidades terão entre 217 e 221 metros quadrados, todas com quatro suítes, além de penthouses com 439 metros quadrados. Os acabamentos incluem mármore com piso aquecido, madeira natural nas áreas íntimas, vidros duplos com proteção térmica e acústica e sistema de purificação de água por ozônio.

Para João Conhaqui, presidente da Gessele Empreendimentos, o projeto também reflete o novo momento de Itapema. “A cidade tem se consolidado como um dos principais polos imobiliários do Brasil, com infraestrutura em expansão e empreendimentos de padrão internacional, além de ser um destaque para os amantes da navegação”, afirma.

Ciclo acelerado de investimentos

O avanço das obras estruturantes deve impulsionar ainda mais a valorização imobiliária de Itapema nos próximos anos. A cidade vive um ciclo acelerado de investimentos públicos e privados em turismo, mobilidade e lazer, com destaque para o alargamento da faixa de areia da Meia Praia, a construção do novo píer turístico, um dos maiores do gênero no país, e a chegada da global Hard Rock Café, o primeiro “sobre as águas”, que irá dinamizar ainda mais o setor gastronômico local.

Também está em andamento outro projeto grandioso de marina pública no Canto da Praia, com capacidade para mais de 200 embarcações, consolidando o bairro como um novo polo náutico no litoral catarinense. Segundo estimativas de mercado e estudos da construtora, essas obras podem gerar uma valorização de até 30% nos imóveis da cidade nos próximos anos.

O impacto da valorização em Itapema já se reflete nos empreendimentos da Gessele. O George VI Royal Home, com entrega prevista para este mês, alcançou 91,7% das unidades vendidas e acumula valorização de 188,8% desde o lançamento em 2021, segundo a construtora. Inicialmente vendido a R$ 2,77 milhões, o imóvel hoje supera R$ 8 milhões, gerando um ganho patrimonial superior a R$ 5 milhões em apenas quatro anos.