EXAME lança unidade no Sul e reforça o foco no empreendedorismo regional

A EXAME cobre empreendedorismo há 58 anos. Conta as histórias de homens e mulheres de negócios que constroem o Brasil, jogando luz no ciclo virtuoso promovido pela força empreendedora.

A Região Sul é destaque na cobertura, com pequenas e médias empresas familiares que fomentam a economia regional. É também protagonista com a história dos grandes grupos empresariais, que viraram símbolos no Brasil e no mundo, da indústria ao agro. No ranking “Melhores e Maiores da EXAME”, 64 empresas da Região Sul estão em posição de destaque nas suas áreas de atuação.

Nos últimos anos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vêm se destacando pela atração de investimentos, pela qualidade de vida e por uma onda empreendedora conectada à nova economia. É um dinamismo que merece um olhar ainda mais próximo.

“O Brasil é um país riquíssimo em histórias inspiradoras. Com uma presença ainda mais intensa na Região Sul, vamos reforçar nossa missão de desenvolver o ambiente empreendedor”, disse Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME. “É um passo em uma estratégia mais ampla de expansão.”

Ponto de partida: Florianópolis

A EXAME escolheu Florianópolis como ponto de partida de uma estratégia de cobertura regional ainda mais ambiciosa. A estrutura prevê uma equipe local, capitaneada pelo editor Rafael Martini, com coordenação comercial dos escritórios MMarchi em Santa Catarina, GRP no Paraná e Curi no Rio Grande do Sul. Martini e jornalistas da EXAME receberão empresários e visitarão empresas como parte de uma rotina mais intensa de relacionamento.

“Santa Catarina ser escolhida para sediar o escritório da EXAME Sul, responsável pela cobertura dos três estados da região, é motivo de orgulho para nós catarinenses. Um reconhecimento ao nosso espírito empreendedor e à força da nossa economia por uma das maiores empresas de comunicação do Brasil", diz o governador de SC, Jorginho Mello.

Parte essencial do projeto, a EXAME terá redação e espaço de eventos em Florianópolis. A ideia é receber empresários e gestores públicos para entrevistas e debates sobre os grandes temas da econômica em conexão com a escola de negócios Saint Paul, parte do grupo Exame desde 2024.

“A iniciativa da EXAME, com este projeto-piloto de cobertura focada na Região Sul, é uma prova da importância que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná têm no contexto nacional. Nossa contribuição econômica é estratégica e decisiva e agora terá atenção diferenciada de um dos maiores títulos do jornalismo econômico do país, o que nos garante visibilidade, voz e repercussão”, destaca Claudio Bier, presidente da Fiergs e vice-presidente da CNI.

“O projeto EXAME Sul já nasce com a credibilidade de uma das mais tradicionais publicações de economia e negócios do país. Por isso, trata-se de uma ótima notícia para a indústria dos três estados da região. Este novo espaço valorizará e ampliará a visibilidade de empresas fortes, instaladas em uma região desenvolvida e com grande potencial de crescimento. Assim, ao divulgar informação relevante e de qualidade, será também um agente catalizador de negócios e de desenvolvimento”, diz Mario Cezar de Aguiar, presidente da Fiesc.

“A Região Sul tem uma relevância fundamental para a economia brasileira, com perspectivas de crescer ainda mais. No caso do Paraná, somos o quarto principal polo industrial do país, com diversos setores que se destacam no cenário nacional. O lançamento da EXAME Sul reconhece e dá visibilidade a todo esse potencial da nossa região”, afirma o presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Vasconcelos.