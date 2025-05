Senna Tower: o nome por trás do maior prédio do Brasil já foi barbeiro no interior de SC

Francisco Graciola nasceu nos anos 1950 em Gaspar, interior de Santa Catarina, e foi o terceiro entre 12 irmãos. Ainda criança, começou a trabalhar na roça com os pais. Aos 14 anos, aceitou o convite de um tio e mudou-se para a cidade, onde se tornou barbeiro, sendo o primeiro da família a deixar o campo. Hoje, ele é o nome por trás do Senna Tower, o maior edifício residencial do Brasil.

Na época, Graciola montou sua própria barbearia, onde criava estratégias de fidelização como “corte o cabelo e ganhe a barba de graça”. A loja ficava ao lado de uma lanchonete, que ele acabou adquirindo em 36 parcelas. Esse foi seu segundo empreendimento. E a lanchonete logo se multiplicou — ele chegou a administrar até 15 unidades.

Em paralelo, passou a fazer costura sob encomenda, aproveitando a localização da barbearia próxima à indústria Hering.

Durante os anos 1980, começou a aplicar o dinheiro que ganhava com as lanchonetes em pequenas construções em Blumenau. Mais tarde, passou a atuar em Balneário Camboriú, onde fundou a FG Empreendimentos com o filho Jean em 2001. A empresa se destacou por trazer ao Brasil o conceito de condomínios verticais com áreas de lazer completas, culminando no lançamento do Infinity Coast, o primeiro prédio do país com mais de 200 metros de altura.

Aos 73 anos, Graciola lidera uma holding com 60 empresas e mais de 5 mil funcionários e está prestes a lançar o seu projeto mais ambicioso: um empreendimento com 550 metros de altura e 157 andares.

O Senna Tower

O edifício contará com duas megacoberturas triplex avaliadas em R$ 300 milhões cada. Já as coberturas duplex terão preço de R$ 200 milhões.

Segundo a construtora, o investimento total no arranha-céu residencial ultrapassou R$ 3 bilhões. As unidades mais acessíveis partem de R$ 28 milhões e já estão à venda. As mais caras, por sua vez, serão leiloadas, como a EXAME havia antecipado.

O valor geral de vendas (VGV) do empreendimento soma R$ 8,5 bilhões. Deste total, R$ 1,3 bilhão já foi comercializado. Os compradores estão concentrados principalmente nas regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil, além de clientes do exterior.

Ao todo, o edifício terá 228 unidades: 18 mansões suspensas, com áreas que variam entre 420 e 563 metros quadrados; 204 apartamentos de até 400 metros quadrados; quatro coberturas duplex, com 600 metros quadrados; e duas coberturas triplex, de 903 metros quadrados.

O prédio será equipado com sete elevadores de alta performance, apontados como os mais rápidos do Brasil, com capacidade de ir do térreo ao último andar em menos de um minuto.