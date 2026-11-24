A Faria Lima está ampliando sua presença no mercado imobiliário de Florianópolis. O Banco Fator e a Rio Bravo Investimentos se uniram em uma operação de R$ 225 milhões para financiar as obras do Makai Beachfront, empreendimento residencial de alto padrão do Grupo OAD, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 750 milhões.

Localizado no Novo Campeche, no sul da Ilha de Santa Catarina, o projeto terá 64 mil metros quadrados de área construída e 43 mil metros quadrados de área privativa, distribuídos em 406 unidades residenciais e 32 comerciais.

A operação representa mais uma etapa da estratégia de aproximação da incorporadora catarinense com o mercado de capitais.

Em dezembro de 2025, conforme antecipado pela EXAME, o Grupo OAD anunciou uma parceria estratégica com a Rio Bravo Investimentos, que envolvia a estruturação de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$ 100 milhões e o protocolo inicial de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de R$ 160 milhões.

Com a participação do Banco Fator, a estruturação financeira do empreendimento avança agora com foco na execução das obras. A companhia não detalhou a relação da atual operação com os instrumentos financeiros anunciados anteriormente.

“Trata-se de um empreendimento inovador, que se destaca pela escala, pela proposta de industrialização da construção e pela integração entre moradia, bem-estar, lazer, serviços e espaços de convivência”, afirma Alexandre Groeler, CEO do Grupo OAD.

Capital institucional de olho na Ilha

O movimento ocorre em um cenário de valorização do mercado imobiliário de Florianópolis. Segundo o Índice FipeZAP de outubro de 2026, o preço médio anunciado do metro quadrado residencial na cidade chegou a R$ 13.690, uma alta de 8,61% nos últimos 12 meses.

A capital catarinense ocupa a quarta posição entre as 56 cidades monitoradas pelo levantamento, atrás apenas de Vitória (ES), Balneário Camboriú (SC) e Itapema (SC). Entre as capitais brasileiras, aparece na segunda colocação, à frente de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A participação de instituições financeiras em operações dessa dimensão sinaliza o interesse do capital institucional pelo desenvolvimento imobiliário da região.

Fundada em 2000 por Paulo Bilyk e Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e um dos principais formuladores do Plano Real, a Rio Bravo possui R$ 13,2 bilhões sob gestão e administração, dos quais R$ 10,2 bilhões em fundos imobiliários.

Para Fábio Prado, executivo da área de fundos imobiliários do Fator, a atratividade da capital catarinense está associada ao potencial de investimentos de longo prazo.

“Florianópolis reúne características que tornam a cidade atrativa para investimentos de longo prazo, e o Makai Beachfront está alinhado à nossa visão de crescimento sustentável e de parcerias com empresas de reconhecida capacidade de execução”, afirma.