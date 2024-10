Multiplan anuncia expansão de R$ 162,6 milhões no ParkShopping em Brasília

A Multiplan anunciou nesta quarta-feira, 2, por meio de comunicado ao mercado, a 10ª expansão do ParkShopping, em Brasília, com um investimento de R$ 162,6 milhões. As obras estão programadas para começar em janeiro de 2025, com previsão de inauguração no segundo semestre de 2026.

De acordo com a companhia, a expansão irá adicionar 8.615 m² de área bruta locável (ABL), o que inclui mais de 60 novas lojas. Esse projeto visa integrar ainda mais o shopping ao ParkShopping Corporate, consolidando sua posição como um dos maiores complexos comerciais da região.

Histórico de expansões do ParkShopping

Hoje, após nove expansões, o ParkShopping conta com 53 mil m² de ABL e abriga duas torres comerciais, o ParkShopping Corporate, inauguradas em 2012. Com a nova expansão, a área total do shopping será de 62 mil m², ampliando a oferta de lojas e serviços para os consumidores de Brasília e arredores.

Impacto da expansão para o público e varejistas

Além de agregar mais lojas, a nova fase promete melhorar ainda mais a experiência de compra e a integração entre as áreas comerciais e corporativas do ParkShopping. A expectativa é que a ampliação atraia novas marcas e aumente o fluxo de clientes, reforçando o ParkShopping como um dos principais destinos de compras da Região Centro-Oeste.