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Depois da Casas Bahia, quem é o próximo? Calote pressiona mais de mil varejistas

Fatia de pedidos de RJ que citam inadimplência subiu de 45% para 55% em um ano; varejo já soma 1.024 empresas em recuperação, alta de 18%

Casas Bahia: varejista está entre as grandes redes que recorreram à recuperação judicial em 2026 (Wikimedia Commons/Reprodução)

Casas Bahia: varejista está entre as grandes redes que recorreram à recuperação judicial em 2026 (Wikimedia Commons/Reprodução)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05h00.

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Vender deixou de ser garantia de dinheiro no caixa. No terceiro trimestre de 2026, a inadimplência dos clientes apareceu em 55% dos pedidos de recuperação judicial (RJ) que trazem um motivo identificável para a crise, ante 45% no mesmo período de 2025, um salto de dez pontos percentuais em um ano.

O dado é da consultoria RGF e foi destacado em relatório do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME). Queda de receita e custo elevado do crédito vêm bem atrás, citados em 16% dos pedidos cada.

O pano de fundo é um estoque recorde de empresas em crise. Segundo o Monitor RGF-BIZDOC, 8.478 companhias estavam em recuperação judicial no fim de setembro, considerando a base ampla de empresas registradas no país.

Para os analistas Luiz Guanais, Yan Cesquim e Beatriz Cendon, que assinam o relatório, os três motivos mais citados estão ligados entre si. Juros altos encarecem o serviço da dívida, o consumo fraco limita o crescimento da receita e o calote impede que a venda registrada se transforme em dinheiro.

O varejo é o elo mais exposto dessa cadeia. O estoque precisa ser financiado e as despesas operacionais pagas, quer o cliente quite a compra ou não.

O problema é maior para os pequenos lojistas. Sem imóveis, máquinas ou outros ativos para oferecer como garantia em empréstimos de prazo mais longo, eles dependem de linhas caras de curto prazo, como a antecipação de recebíveis, em que a empresa vende ao banco, com desconto, o que tem a receber das vendas parceladas.

Na leitura do BTG, a piora financeira das famílias passou a contaminar a liquidez das empresas. O risco é um ciclo que se retroalimenta, com consumo fraco, crédito pior e financiamento mais restrito.

O cenário de juros não ajuda. Na quarta-feira, 4, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central interrompeu a sequência de cinco cortes e manteve a Selic em 13,75% ao ano.

Varejo soma mais de mil empresas em recuperação

O setor encerrou setembro com 1.024 varejistas em recuperação judicial, alta de 18% em 12 meses. São 156 empresas a mais no período.

No terceiro trimestre, 78 varejistas entraram em recuperação e 63 saíram, 30 delas porque o processo foi convertido em falência. O saldo líquido foi de 15 empresas, alta de 1,5% sobre o trimestre anterior.

O ritmo desacelerou em relação ao segundo trimestre, quando o saldo havia sido de 31 empresas. Para o BTG, porém, a alta anual ainda indica um nível considerável de estresse.

O movimento vai além das pequenas lojas. Em 2026, grandes redes como a Casas Bahia recorreram à Justiça para reestruturar dívidas, e outras, como a Ri Happy, optaram pela recuperação extrajudicial.

No recorte mais restrito, só de empresas ativas, o dado mais recente é de junho, com 6.382 companhias em reestruturação, alta de 22% em um ano. A incidência chegou a 2,32 empresas em recuperação a cada mil ativas, ante 2,17 no fim de 2025.

Postos lideram em número; farmácias e varejo especializado quebram mais

Dentro do varejo, os postos de combustíveis concentram o maior número de casos, com 187 empresas em recuperação, cerca de 18% do total do setor.

A incidência no segmento, de 3,23 empresas a cada mil em atividade, é a mais alta do varejo.

Outros segmentos, no entanto, mostram um padrão de crise diferente, com mais empresas chegando à falência do que buscando a recuperação judicial. A relação é medida pelo número de empresas falidas para cada uma em recuperação.

  • Farmácias e perfumarias: 2,94 vezes
  • Outros varejos especializados: 2,71 vezes
  • Materiais de construção: 2,58 vezes
  • Vestuário: 2,44 vezes

A média do varejo é de 1,67 vez. Nos postos de combustíveis, a relação cai para 0,48 vez.

Crise pode acelerar consolidação

Para o BTG, os números reforçam que o ambiente de consumo no Brasil continua desafiador, com a pressão financeira já visível não só nos resultados operacionais, mas também nos indicadores de solvência.

Para 2027, o banco vê risco de consumo mais fraco, endividamento elevado das famílias e juros altos por mais tempo, combinação que pode pesar sobre empresas com pouca geração de caixa e baixa margem para refinanciar dívidas.

O outro lado da crise é uma oportunidade para as grandes. Varejistas listadas, com mais liquidez, poder de compra e acesso a crédito, podem ganhar participação de mercado em segmentos fragmentados, como vestuário, farmácias e varejo especializado.

Acompanhe tudo sobre:Recuperação JudicialEmpresasVarejoFalênciasFinanças

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