Casa do filme 'Ainda Estou Aqui' continua à venda: donos pedem R$ 18 milhões no imóvel

A casa que foi cenário do filme Ainda Estou Aqui — e que garantiu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro ao Brasil — voltou a ser colocada à venda. Seis meses atrás, o prefeito Eduardo Paes havia anunciado a desapropriação do imóvel para transformá-lo na Casa do Cinema Brasileiro. O decreto com a medida foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Município no dia 3 de março.

Mas a mansão de 450 m² está sendo ofertada por R$ 18 milhões. A informação foi confirmada à EXAME por Marcelo Dias, corretor imobiliário responsável pela negociação.

Segundo o profissional, a prefeitura e os proprietários provavelmente não chegaram a um acordo sobre o valor do imóvel.

Antes do Oscar, o valor da casa era de R$ 14 milhões. Devido a reformas e impostos, o preço do imóvel teria ficado R$ 4 milhões.

“Os donos mal estão obtendo lucro em relação ao preço original. Foram feitas grandes reformas, gastaram cerca de R$ 2 milhões nelas, e eles ainda tem R$ 1,5 milhão em impostos”, afirmou o corretor.

Planos frustrados

Em março deste ano, Paes anunciou que havia decidido desapropriar o imóvel localizado na Rua Roquete Pinto, esquina com a Avenida João Luiz Alves, na Urca, Zona Sul da cidade, para transformá-lo na sede da RioFilme, uma empresa pública voltada para o setor audiovisual.

O decreto publicado pela prefeitura informava que, após a desapropriação, o imóvel passaria por reformas, com o andar térreo aberto à visitação pública. Outras áreas seriam destinadas ao órgão de fomento.

Na época, o prefeito havia convidado a atriz Fernanda Torres para se envolver no projeto, mas ela preferiu descansar, devido à intensa agenda de viagens para divulgar o filme.

“Faremos da casa onde o filme foi gravado um espaço de memória permanente, homenageando Eunice Paiva e sua família, a democracia, e celebrando as grandes mulheres que representam o Brasil: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. O público poderá também explorar a história do Brasil no Oscar por meio de exposições interativas. O novo local também será a sede da Rio Film Commission, impulsionando mais produções cinematográficas brasileiras e prêmios internacionais. E, para esclarecer, a Casa do Cinema Brasileiro estará pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui? Vamos sorrir", escreveu Eduardo Paes, à época, em suas redes sociais.

A(s) casa(s) de Ainda Estou Aqui

Pela primeira vez na história, o Brasil ganhou o Oscar na categoria de Melhor Filme com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Entre tantos elementos, algo que abrilhantou o filme foi a casa locada para as gravações, que serviu como lar fictício para todo o imbróglio da família Paiva.

A casa escolhida é localizada no bairro da Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. No entanto, ela passou por algumas reformas para se adaptar melhor à época em que o filme se passa.

O portão elétrico, por exemplo, foi trocado por um mais antigo. Já as paredes foram envelhecidas. Muro e a varanda também foram reformados para parecer mais com a casa original dos Paiva.

A casa original, onde de fato viveu a família protagonista do filme, foi transformada em um restaurante. Assim ela permaneceu por anos até o terreno ser comprado por uma incorporadora, que o demoliu.

No terreno que fica na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, hoje há um condomínio de luxo com cinco unidades.