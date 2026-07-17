A economia invisível da IA: quem está enriquecendo sem criar um modelo

Quando um usuário faz uma pergunta ao ChatGPT ou gera uma imagem com inteligência artificial, a impressão é de que toda a inovação acontece dentro da plataforma.

Por trás de cada resposta produzida em poucos segundos, existe uma cadeia bilionária de empresas que raramente aparecem nas manchetes.

Em vez de desenvolver modelos próprios de IA, essas companhias fornecem a infraestrutura necessária para que eles funcionem: alugam data centers, treinam algoritmos com dados rotulados, fabricam sistemas de refrigeração, distribuem energia, operam redes de fibra óptica e oferecem serviços de segurança e auditoria.

O crescimento da inteligência artificial transformou esse ecossistema em um dos mercados mais promissores da tecnologia.

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A corrida pelos data centers

Treinar modelos de inteligência artificial exige milhares de processadores funcionando simultaneamente durante semanas ou até meses. Para suportar essa demanda, empresas especializadas em infraestrutura passaram a ocupar um papel estratégico.

É o caso da CoreWeave, que aluga capacidade computacional baseada em GPUs para empresas de IA, e da Equinix, uma das maiores operadoras de data centers do mundo.

Em vez de disputar espaço com OpenAI ou Google, essas empresas lucram oferecendo a estrutura necessária para que outras desenvolvam seus modelos.

O negócio dos dados

Antes de responder perguntas, qualquer modelo de linguagem precisa ser treinado com grandes volumes de informações. Esse processo depende de dados organizados, classificados e revisados por pessoas.

Foi justamente nesse mercado que empresas como a Scale AI construíram seu crescimento. A companhia fornece serviços de rotulagem e preparação de dados utilizados no treinamento e na avaliação de modelos de inteligência artificial, tornando-se uma das principais fornecedoras para empresas do setor.

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Energia e resfriamento viram ativos estratégicos

Outro segmento beneficiado pelo avanço da IA é o de infraestrutura elétrica. Data centers operam continuamente e consomem quantidades cada vez maiores de energia, além de exigirem sistemas sofisticados para controlar a temperatura dos equipamentos.

Empresas como Vertiv e Schneider Electric passaram a fornecer soluções de resfriamento, distribuição elétrica e gerenciamento energético voltadas especificamente para esse novo perfil de operação.

À medida que os modelos ficam maiores e mais complexos, cresce também a demanda por esse tipo de tecnologia.

A nova corrida pela conectividade

O avanço da inteligência artificial também impulsiona investimentos em redes de alta velocidade. Data centers precisam trocar grandes volumes de informações em tempo real, aumentando a importância de fibras ópticas, conexões de baixa latência e infraestrutura de comunicação.

Nesse cenário, companhias especializadas em conectividade passaram a ocupar uma posição estratégica dentro da cadeia da IA, mesmo sem desenvolver qualquer modelo de linguagem.

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O crescimento da inteligência artificial está criando uma economia paralela formada por empresas que atuam longe dos holofotes. O resultado é um mercado cada vez mais diversificado, em que infraestrutura, energia, armazenamento de dados, auditoria e segurança passam a ser tão importantes quanto os próprios modelos de IA.