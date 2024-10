Cyrela e J. Safra Properties lançam empreendimento de luxo em SP com design da Armani/Casa

A Cyrela e a J. Safra Properties anunciaram nesta terça-feira, 8, o lançamento do Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa, empreendimento residencial voltado para o mercado imobiliário de luxo em São Paulo. É a primeira parceria da Cyrela com a Armani na cidade de São Paulo.

O valor geral de vendas (VGV) das unidades ultrapassa R$ 700 milhões. O empreendimento fica localizado no Jardim Guedala, no distrito do Morumbi, entre as zonas sul e oeste da capital.

Com 206 metros de altura, o empreendimento está entre os mais altos da cidade e tem lançamento previsto para outubro. O projeto conta com duas torres independentes, com unidades entre 350 e 520 m². As coberturas podem chegar a 850 m².

Design de luxo

A Armani/Casa foi responsável pelos móveis, acessórios e tecidos nas áreas externas e de lazer do prédio. Esta é a única parceria da marca italiana com o mercado imobiliário de São Paulo.