Uma das maiores casas de luxo dos EUA é colocada à venda por US$ 195 milhões; veja fotos

A luxuosa mansão de 50 mil pés quadrados (4,6 mil metros quadrados) em Los Angeles, Estados Unidos, está sendo oferecida por US$ 195 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), com potencial de se tornar a mais cara já vendida na cidade. Com essa venda, a propriedade pode ultrapassar o recorde de Jeff Bezos, que pagou US$ 165 milhões (aproximadamente R$ 913 milhões) pelo Warner Estate em 2020. A residência, localizada na área de Beverly Hills Post Office, é uma das maiores dos Estados Unidos e reflete o padrão de exclusividade do mercado de luxo em Los Angeles. A reportagem é do The Wall Street Journal.

A mansão ocupa um terreno de aproximadamente 6 acres e está situada em um promontório com vistas de 180 graus para o centro de Los Angeles e o Oceano Pacífico. A construção oferece 16 quartos, 27 banheiros e 18 lareiras, além de outros detalhes pensados para proporcionar o máximo em luxo e conforto. A suíte principal inclui banheiros e closets individuais, lareira interna e externa, área para cabeleireiro e uma varanda com vistas privilegiadas. Esses espaços amplos e decorados de forma requintada são ideais para um estilo de vida de altíssimo padrão.

Nos níveis inferiores, a mansão é equipada com uma série de amenidades para o entretenimento e conveniência dos moradores e seus convidados. O imóvel conta com uma pista de boliche com isolamento acústico, projetada para garantir privacidade, além de uma sala de cinema equipada com cortinas de veludo, iluminação de palco, assentos em estilo estádio e sala de projeção. A cozinha principal dispõe de três fornos Gaggenau, duas pias de aço inoxidável e um elevador para transporte de alimentos entre os andares.

Espaços de entretenimento ao ar livre

A infraestrutura externa também é repleta de exclusividades que tornam o imóvel um local ideal para receber convidados. Um bangalô com dois quartos, elevador e varanda oferece total privacidade para os hóspedes. A propriedade também inclui uma quadra de tênis iluminada, acompanhada de um pavilhão de observação para espectadores. O destaque vai para a piscina infinita de mármore verde, que mede 22 metros e oferece uma vista panorâmica da cidade. Próxima à piscina, há uma cozinha externa equipada com churrasqueiras, forno de pizza e uma centrífuga para secar roupas de banho.

Outro aspecto notável é a estrutura voltada para grandes eventos e recepções. O imóvel foi desenhado para abrigar eventos de caridade e possui um refrigerador walk-in para armazenamento de alimentos e um estacionamento subterrâneo de grande capacidade. Isso permite que o espaço seja utilizado para eventos em larga escala, agregando ainda mais valor à propriedade. Essas características são exclusivas e dificilmente replicáveis no atual cenário de restrições urbanísticas em Los Angeles.

Histórico da propriedade

Os proprietários começaram a adquirir o terreno em 2001, inicialmente pagando US$ 9,5 milhões (cerca de R$ 52,5 milhões) por uma residência construída na década de 1930. Ao longo dos anos, foram adquiridos lotes adicionais, que permitiram a expansão da propriedade. A construção da nova mansão foi concluída em 2011, após um cuidadoso planejamento e projeto personalizado assinado pelo arquiteto Ed Tuttle, de Paris.

A história do imóvel inclui sua localização na cobiçada área de Beverly Hills Post Office, a poucos quilômetros de outras residências de alto padrão. Essa região é conhecida por sua exclusividade e por abrigar algumas das maiores propriedades do sul da Califórnia, atraindo celebridades e bilionários. No mercado atual, essa mansão não poderia ser replicada devido às mudanças nas regulamentações locais, o que aumenta ainda mais sua raridade e apelo.

A venda da mansão também reflete mudanças na vida pessoal dos proprietários. Após mais de 30 anos de casamento, o casal Tony Pritzker e Jeanne Pritzker finalizaram o processo de divórcio em maio de 2024, com a propriedade sendo colocada à venda como parte do acordo. Desde então, o proprietário adquiriu um luxuoso penthouse em Los Angeles, deixando a mansão disponível para um novo comprador que valorize suas características únicas.