Mercado Imobiliário

Selic não caiu: vale a pena financiar imóvel mesmo com juros altos?

O Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros brasileira inalterada e o mercado projeta o primeiro corte para março

4. Brooklin (Germano Lüders/EXAME.com)

4. Brooklin (Germano Lüders/EXAME.com)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07h07.

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu manter a Selic em 15% ao ano na primeira reunião de 2026, realizada na quarta-feira, 28. O patamar, o mais alto em quase duas décadas, reflete o ciclo de aperto monetário iniciado em setembro de 2024, com o objetivo de conter a inflação, que tem rondado o teto da meta.

A decisão veio acompanhada de um novo sinal: a expectativa de que o ciclo de cortes comece em março, na segunda reunião do ano. O mercado já precifica um corte de 0,25 ponto percentual.

“Essa sinalização do Banco Central aumenta a confiança de que o ciclo de cortes vai começar de fato”, afirma Peixoto Accyoli, CEO da rede de franquias RE/MAX Brasil. “Mas é importante lembrar que os efeitos disso sobre o crédito imobiliário não são automáticos. Eles levam tempo para chegar ao consumidor final".

Apesar de a Selic não ser o único fator que determina as taxas de financiamento, ela exerce influência direta sobre o custo do crédito no país. Juros mais altos reduzem a capacidade de compra das famílias e impactam a demanda por financiamentos, o que tende a esfriar o mercado imobiliário.

Além disso, a alta da taxa básica torna os investimentos em renda fixa mais atrativos. Parte dos investidores migra recursos que antes iriam para a poupança ou o setor imobiliário, reduzindo a base de captação dos bancos e pressionando a oferta de crédito.

“Como os financiamentos habitacionais no Brasil, especialmente os do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos), são sustentados majoritariamente por recursos da caderneta de poupança, essa migração para ativos mais rentáveis reduz a base de captação dos bancos”, explica Accyoli. “Isso limita a oferta de crédito e pode pressionar as taxas para cima, mesmo com a demanda contida".

O impacto atinge também quem já tem um financiamento. Embora a maioria dos contratos esteja atrelada a taxas fixas, o ambiente de juros altos pesa no orçamento das famílias, por meio da alta no custo geral do crédito. “Nesses casos, vale a pena acompanhar o mercado e avaliar, se for possível, a portabilidade do financiamento para uma instituição com melhores condições”, aconselha o executivo.

O financiamento ainda é uma opção viável?

Mesmo com a Selic em 15%, o financiamento pode continuar sendo uma alternativa racional — principalmente para quem precisa resolver uma demanda habitacional concreta ou sair do aluguel.

Isso porque o crédito imobiliário não opera no mesmo patamar da Selic. As taxas oferecidas pelos bancos são mais baixas, especialmente em instituições públicas. Em operações concretas, já é possível encontrar financiamentos ao redor de 12% ao ano, dependendo do perfil do comprador e do relacionamento com o banco.

Segundo Accyoli, a decisão de financiar em um ciclo de juros altos não é, por si só, um erro. O risco maior está em assumir parcelas que comprometam excessivamente a renda ou comprar um imóvel fora da realidade de mercado. “Com preço correto, entrada adequada e visão de longo prazo, financiar agora pode ser uma decisão racional e defensiva”, diz.

Além disso, o sistema brasileiro permite portabilidade e renegociação do contrato, o que possibilita ao comprador ajustar a taxa, a parcela ou o saldo devedor no futuro, quando os juros caírem de forma mais consistente.

Esperar o corte da Selic compensa?

Diante da promessa de queda da taxa básica nos próximos meses, surge a dúvida: vale a pena adiar a compra de um imóvel?

Para Accyoli, a resposta é não. “Existe uma defasagem natural entre a decisão de política monetária e a chegada dessa redução às taxas finais dos financiamentos. E, quando acontece, o efeito costuma ser gradual.”

Mesmo nas projeções mais otimistas, o mercado trabalha com uma Selic ao redor de 12,5% no fim do ano — uma diferença de 2,5 pontos percentuais em relação ao nível atual. Isoladamente, essa redução não compensa o adiamento de uma decisão relevante, como trocar de imóvel ou adequar a moradia à dinâmica familiar.

Outro ponto relevante é o comportamento do próprio mercado. Quando há sinalização clara de queda de juros, a demanda tende a se antecipar, especialmente por imóveis bem localizados e com maior liquidez. Na prática, quem espera pode até conseguir uma taxa um pouco menor, mas enfrenta preços mais altos.

Além disso, medidas recentes ampliaram o acesso ao crédito e já estão destravando a demanda. A elevação do teto do SFH de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões — com manutenção de taxas competitivas e uso do FGTS — aumentou significativamente o universo de compradores.

O mesmo vale para o Minha Casa, Minha Vida, que agora inclui novas faixas de renda e imóveis de até R$ 500 mil. A base de compradores foi ampliada e a pressão sobre o mercado de locação começou a diminuir, especialmente nas grandes cidades.

O que muda para o Minha Casa, Minha Vida?

Apesar da Selic elevada, os contratos do Minha Casa, Minha Vida não são os mais impactados. Como utilizam recursos do FGTS e contam com subsídios públicos, eles conseguem manter juros mais baixos e estáveis.

Ainda assim, há efeitos indiretos. “O rendimento do FGTS tende a ficar defasado em relação a outros investimentos, o que pode aumentar a pressão por saques e comprometer a sustentabilidade do fundo no longo prazo”, aponta Accyoli.

Além disso, os custos de produção — como financiamento para incorporadoras, materiais e mão de obra — também sobem em cenários de juros altos. Isso pode afetar a viabilidade de novos empreendimentos, sobretudo nas faixas de menor renda, onde as margens são mais apertadas.

E para quem já está financiando?

Para contratos com taxa fixa, que são maioria no país, a alta da Selic não altera as condições pactuadas. O mutuário continua pagando o valor definido em contrato até o fim do financiamento.

Em contratos atrelados à TR (Taxa Referencial) ou com componentes pós-fixados, pode haver alguma oscilação nos encargos, mas esses modelos representam uma fatia menor do total.

Acompanhe tudo sobre:Selicfinanciamento-de-imoveisMercado imobiliário

Mais de Mercado Imobiliário

Venda de imóveis em Balneário Camboriú e região soma R$ 13,4 bi em 2025

Os bairros mais procurados para compra de imóvel em SP estão na ZL

Ela vende apartamentos de R$ 10 milhões sob medida para ultrarricos

Novo escritório: Nubank será vizinho da Cyrela na Oscar Freire

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Projeto combate evasão escolar ao facilitar primeiro emprego de estudantes

Onde Investir

Por que títulos de prazo médio ganharam a preferência desses gestores

ESG

IA em relatórios de sustentabilidade: empresas testam, mas uso ainda é limitado

Pop

10 filmes que completam 10 anos em 2026; veja onde assistir