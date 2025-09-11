Comprou imóvel e perdeu o emprego? Este seguro cobre até seis meses de parcelas do financiamento

Financiamento imobiliário: seguro da Caixa garante o pagamento de até seis parcelas em situações de desemprego involuntário ou incapacidade física temporária. (Montagem EXAME com elemento do Canva)
Repórter de Mercados
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09h00.
Algo que faz com que muitas pessoas pensem muito antes de dar a entrada em um imóvel é a estabilidade financeira. Afinal, é um compromisso mensal que vai durar décadas e uma demissão inesperada, por exemplo, poderia trazer uma série de consequências — do aumento de juros e multas até a perda do bem.
A Caixa Vida e Previdência lançou um seguro exclusivo para clientes do financiamento habitacional da Caixa que cobre até seis meses das parcelas em situações de desemprego involuntário ou incapacidade física temporária.
A indenização mensal, em caso de perda de renda, pode chegar a até R$ 5 mil por parcela.
A mensalidade varia de acordo com o valor segurado e tem planos a partir de R$ 12,70 por mês. Financiamentos entre R$ 20 mil e R$ 2 milhões podem ser contemplados pelo seguro.
Além da proteção de renda, o seguro também oferece indenização em caso de morte acidental. Ainda disponibiliza serviços de assistência, como apoio jurídico para inventário, personal organizer e assistência funeral.
O seguro pode ser contratado tanto por clientes que já possuem o financiamento habitacional ativo no banco, quanto no momento da contratação.
Para trabalhadores com carteira assinada, a cobertura pode ser acionada em caso de desemprego involuntário havendo pelo menos 12 meses de vínculo com o mesmo empregador.
Já para autônomos, a proteção é oferecida em situações de incapacidade física temporária, causada por acidente ou doença.