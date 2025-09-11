Comprou imóvel e perdeu o emprego? Este seguro cobre até seis meses de parcelas do financiamento

Algo que faz com que muitas pessoas pensem muito antes de dar a entrada em um imóvel é a estabilidade financeira. Afinal, é um compromisso mensal que vai durar décadas e uma demissão inesperada, por exemplo, poderia trazer uma série de consequências — do aumento de juros e multas até a perda do bem.

A Caixa Vida e Previdência lançou um seguro exclusivo para clientes do financiamento habitacional da Caixa que cobre até seis meses das parcelas em situações de desemprego involuntário ou incapacidade física temporária.

O que o seguro oferece

A indenização mensal, em caso de perda de renda, pode chegar a até R$ 5 mil por parcela.

A mensalidade varia de acordo com o valor segurado e tem planos a partir de R$ 12,70 por mês. Financiamentos entre R$ 20 mil e R$ 2 milhões podem ser contemplados pelo seguro.

Além da proteção de renda, o seguro também oferece indenização em caso de morte acidental. Ainda disponibiliza serviços de assistência, como apoio jurídico para inventário, personal organizer e assistência funeral.

Quem pode contratar o seguro

O seguro pode ser contratado tanto por clientes que já possuem o financiamento habitacional ativo no banco, quanto no momento da contratação.

Para trabalhadores com carteira assinada, a cobertura pode ser acionada em caso de desemprego involuntário havendo pelo menos 12 meses de vínculo com o mesmo empregador.

Já para autônomos, a proteção é oferecida em situações de incapacidade física temporária, causada por acidente ou doença.