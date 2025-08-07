Pelo menos R$ 10 mil: qual a renda necessária para financiar um imóvel em São Paulo

Se você quiser financiar um imóvel em um dos bairros com maior volume de transações em São Paulo, é preciso ter uma renda mensal de pelo menos R$ 10 mil.

Em bairros com maior volume de transações, como Santo Amaro, Vila Andrade e Bela Vista, a renda mensal exigida para aprovação do crédito vai de R$ 18 mil a quase R$ 30 mil, em média.

Por outro lado, em bairros com valores mais acessíveis, como Sacomã, Pirituba e Penha, que também estão entre os 20 com mais transações, a renda mínima necessária fica entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.

Os preços foram obtidos por meio da média praticada pelos principais bancos do país, considerando o preço médio do imóvel naquela localidade.

Os valores foram fornecidos pela Loft com exclusividade à EXAME. Para isso, a empresa especializada em tecnologia e serviços financeiros para o mercado imobiliário calculou a renda necessária para financiar um imóvel na capital paulista considerando o valor médio das transações entre março e maio de 2025, considerando o financiamento de 70% (percentual praticado pelos principais bancos), em 420 parcelas.

As condições do financiamento estão mais desafiadoras com o recente aumento das taxas de juros — atualmente em 15%.

“O interessante, no entanto, é que o volume de transações na cidade caiu apenas 3% em relação ao mesmo período do ano passado”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “O Minha Casa, Minha Vida é uma alavanca importante para manter esse volume. E nossas pesquisas também apontam que as pessoas vêm usando mais modalidades como recursos próprios ou consórcios para atenuarem as novas condições de financiamento.”

Além dos bairros com maior volume de vendas, o levantamento também apresenta um panorama das regiões com os maiores tíquetes médios da cidade. Áreas como Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim América e Moema Pássaros exigem rendas mensais entre R$ 67 mil e R$ 93 mil para o financiamento ser aprovado, considerando um tíquete médio que ultrapassa os R$ 2 milhões.

Quanto preciso ganhar por mês para financiar um imóvel em cada bairro?

Bairro Tíquete médio Parcela inicial Renda mínima Santo Amaro 937.552 8.259 29.752 Vila Andrade 715.439 6.302 22.724 Bela Vista 579.675 5.106 18.429 Sacomã 330.886 2.915 10.558 Tucuruvi 449.615 3.961 14.314 Tatuapé 708.427 6.241 22.503 Pinheiros 1.205.850 10.622 38.240 Perdizes 1.010.197 8.899 32.050 Brooklin 1.213.384 10.689 38.478 Jabaquara 476.334 4.196 15.160 Ipiranga 638.872 5.628 20.302 Campo Belo 1.137.139 10.017 36.066 Vila Sônia 674.694 5.943 21.435 República 341.279 3.006 10.887 Pirituba 364.981 3.215 11.637 Mooca 673.324 5.931 21.392 Vila Prudente 471.079 4.150 14.993 Penha 386.256 3.403 12.310 Campo Limpo 316.777 2.791 10.112 Saúde 658.883 5.804 20.935

Quanto preciso ganhar por mês para financiar um imóvel nos bairros mais caros de São Paulo?