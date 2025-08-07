Pelo menos R$ 10 mil: qual a renda necessária para financiar um imóvel em São Paulo

Em bairros com maior volume de transações, como Santo Amaro, Vila Andrade e Bela Vista, a renda mensal exigida para aprovação do crédito vai de R$ 18 mil a quase R$ 30 mil. (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 06h05.
Se você quiser financiar um imóvel em um dos bairros com maior volume de transações em São Paulo, é preciso ter uma renda mensal de pelo menos R$ 10 mil.
Em bairros com maior volume de transações, como Santo Amaro, Vila Andrade e Bela Vista, a renda mensal exigida para aprovação do crédito vai de R$ 18 mil a quase R$ 30 mil, em média.
Por outro lado, em bairros com valores mais acessíveis, como Sacomã, Pirituba e Penha, que também estão entre os 20 com mais transações, a renda mínima necessária fica entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.
Os preços foram obtidos por meio da média praticada pelos principais bancos do país, considerando o preço médio do imóvel naquela localidade.
Os valores foram fornecidos pela Loft com exclusividade à EXAME. Para isso, a empresa especializada em tecnologia e serviços financeiros para o mercado imobiliário calculou a renda necessária para financiar um imóvel na capital paulista considerando o valor médio das transações entre março e maio de 2025, considerando o financiamento de 70% (percentual praticado pelos principais bancos), em 420 parcelas.
As condições do financiamento estão mais desafiadoras com o recente aumento das taxas de juros — atualmente em 15%.
“O interessante, no entanto, é que o volume de transações na cidade caiu apenas 3% em relação ao mesmo período do ano passado”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “O Minha Casa, Minha Vida é uma alavanca importante para manter esse volume. E nossas pesquisas também apontam que as pessoas vêm usando mais modalidades como recursos próprios ou consórcios para atenuarem as novas condições de financiamento.”
Além dos bairros com maior volume de vendas, o levantamento também apresenta um panorama das regiões com os maiores tíquetes médios da cidade. Áreas como Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim América e Moema Pássaros exigem rendas mensais entre R$ 67 mil e R$ 93 mil para o financiamento ser aprovado, considerando um tíquete médio que ultrapassa os R$ 2 milhões.
|Bairro
|Tíquete médio
|Parcela inicial
|Renda mínima
|Santo Amaro
|937.552
|8.259
|29.752
|Vila Andrade
|715.439
|6.302
|22.724
|Bela Vista
|579.675
|5.106
|18.429
|Sacomã
|330.886
|2.915
|10.558
|Tucuruvi
|449.615
|3.961
|14.314
|Tatuapé
|708.427
|6.241
|22.503
|Pinheiros
|1.205.850
|10.622
|38.240
|Perdizes
|1.010.197
|8.899
|32.050
|Brooklin
|1.213.384
|10.689
|38.478
|Jabaquara
|476.334
|4.196
|15.160
|Ipiranga
|638.872
|5.628
|20.302
|Campo Belo
|1.137.139
|10.017
|36.066
|Vila Sônia
|674.694
|5.943
|21.435
|República
|341.279
|3.006
|10.887
|Pirituba
|364.981
|3.215
|11.637
|Mooca
|673.324
|5.931
|21.392
|Vila Prudente
|471.079
|4.150
|14.993
|Penha
|386.256
|3.403
|12.310
|Campo Limpo
|316.777
|2.791
|10.112
|Saúde
|658.883
|5.804
|20.935
|Bairro
|Tíquete médio
|Parcela inicial
|Renda mínima
|Alto de Pinheiros
|2.942.103
|25.917
|93.172
|Itaim Bibi
|2.881.818
|25.386
|91.265
|Jardim América
|2.617.446
|23.057
|82.900
|Morumbi
|2.451.322
|21.594
|77.644
|Moema Pássaros
|2.188.377
|19.278
|69.325
|Paraíso
|2.131.229
|18.774
|67.517
|Higienópolis
|1.567.267
|13.806
|49.675
|Vila Madalena
|1.469.316
|12.943
|46.576
|Vila Clementino
|1.445.294
|12.732
|45.816
|Alto da Lapa
|1.400.418
|12.336
|44.396
|Sumaré
|1.332.048
|11.734
|42.233
|Jardim Paulista
|1.265.515
|11.148
|40.128
|Brooklin
|1.213.384
|10.689
|38.478
|Pinheiros
|1.205.850
|10.622
|38.240
|Campo Belo
|1.137.139
|10.017
|36.066
|Moema Índios
|1.079.845
|9.512
|34.254
|Perdizes
|1.010.197
|8.899
|32.050
|Vila Leopoldina
|1.001.738
|8.824
|31.782
|Vila Olímpia
|980.772
|8.640
|31.119
|Lapa
|977.651
|8.612
|31.020