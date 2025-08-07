Mercado Imobiliário

Pelo menos R$ 10 mil: qual a renda necessária para financiar um imóvel em São Paulo

Em bairros com valores mais acessíveis que estão entre os 20 com mais transações a renda mínima necessária fica entre R$ 10 mil e R$ 12 mil

Em bairros com maior volume de transações, como Santo Amaro, Vila Andrade e Bela Vista, a renda mensal exigida para aprovação do crédito vai de R$ 18 mil a quase R$ 30 mil. (Germano Lüders/Exame)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 06h05.

Se você quiser financiar um imóvel em um dos bairros com maior volume de transações em São Paulo, é preciso ter uma renda mensal de pelo menos R$ 10 mil.

Em bairros com maior volume de transações, como Santo Amaro, Vila Andrade e Bela Vista, a renda mensal exigida para aprovação do crédito vai de R$ 18 mil a quase R$ 30 mil, em média.

Por outro lado, em bairros com valores mais acessíveis, como Sacomã, Pirituba e Penha, que também estão entre os 20 com mais transações, a renda mínima necessária fica entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.

Os preços foram obtidos por meio da média praticada pelos principais bancos do país, considerando o preço médio do imóvel naquela localidade.

Os valores foram fornecidos pela Loft com exclusividade à EXAME. Para isso, a empresa especializada em tecnologia e serviços financeiros para o mercado imobiliário calculou a renda necessária para financiar um imóvel na capital paulista considerando o valor médio das transações entre março e maio de 2025, considerando o financiamento de 70% (percentual praticado pelos principais bancos), em 420 parcelas.

As condições do financiamento estão mais desafiadoras com o recente aumento das taxas de juros — atualmente em 15%.

“O interessante, no entanto, é que o volume de transações na cidade caiu apenas 3% em relação ao mesmo período do ano passado”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “O Minha Casa, Minha Vida é uma alavanca importante para manter esse volume. E nossas pesquisas também apontam que as pessoas vêm usando mais modalidades como recursos próprios ou consórcios para atenuarem as novas condições de financiamento.”

Além dos bairros com maior volume de vendas, o levantamento também apresenta um panorama das regiões com os maiores tíquetes médios da cidade. Áreas como Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim América e Moema Pássaros exigem rendas mensais entre R$ 67 mil e R$ 93 mil para o financiamento ser aprovado, considerando um tíquete médio que ultrapassa os R$ 2 milhões.

Quanto preciso ganhar por mês para financiar um imóvel em cada bairro?

BairroTíquete médioParcela inicialRenda mínima
Santo Amaro937.5528.25929.752
Vila Andrade715.4396.30222.724
Bela Vista579.6755.10618.429
Sacomã330.8862.91510.558
Tucuruvi449.6153.96114.314
Tatuapé708.4276.24122.503
Pinheiros1.205.85010.62238.240
Perdizes1.010.1978.89932.050
Brooklin1.213.38410.68938.478
Jabaquara476.3344.19615.160
Ipiranga638.8725.62820.302
Campo Belo1.137.13910.01736.066
Vila Sônia674.6945.94321.435
República341.2793.00610.887
Pirituba364.9813.21511.637
Mooca673.3245.93121.392
Vila Prudente471.0794.15014.993
Penha386.2563.40312.310
Campo Limpo316.7772.79110.112
Saúde658.8835.80420.935

Quanto preciso ganhar por mês para financiar um imóvel nos bairros mais caros de São Paulo?

BairroTíquete médioParcela inicialRenda mínima
Alto de Pinheiros2.942.10325.91793.172
Itaim Bibi2.881.81825.38691.265
Jardim América2.617.44623.05782.900
Morumbi2.451.32221.59477.644
Moema Pássaros2.188.37719.27869.325
Paraíso2.131.22918.77467.517
Higienópolis1.567.26713.80649.675
Vila Madalena1.469.31612.94346.576
Vila Clementino1.445.29412.73245.816
Alto da Lapa1.400.41812.33644.396
Sumaré1.332.04811.73442.233
Jardim Paulista1.265.51511.14840.128
Brooklin1.213.38410.68938.478
Pinheiros1.205.85010.62238.240
Campo Belo1.137.13910.01736.066
Moema Índios1.079.8459.51234.254
Perdizes1.010.1978.89932.050
Vila Leopoldina1.001.7388.82431.782
Vila Olímpia980.7728.64031.119
Lapa977.6518.61231.020
