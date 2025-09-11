Invest

Caixa Seguridade lidera perdas do Ibovespa após destituir diretor-presidente

Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos sairá para dar lugar ao atual diretor de Finanças e Relações com Investidores, Edgar Vieira Soares

Caixa Seguridade: diretor-presidente é destituído (Eduardo Frazão/Exame)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14h42.

O Conselho de Administração da Caixa Seguridade (CXSE3) aprovou, nesta quarta-feira (10), a destituição de Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos do posto de diretor-presidente da empresa. O motivo não foi informado.

Nesta quinta-feira, 11, as ações CXSE3 lideram as perdas da bolsa e recuam mais de 1,5%.

Até a escolha e aprovação de um novo diretor-presidente, seguindo os trâmites de elegibilidade e governança, a condução da companhia ficará sob responsabilidade de Edgar Vieira Soares, atual diretor de Finanças e Relações com Investidores, que assumirá interinamente e de forma cumulativa o cargo de diretor-presidente.

UBS dá compra para Caixa Seguridade (CXSE3) e rebaixa BB Seguridade (BBSE3) por valuation

Edgar Vieira Soares está na Caixa Seguridade desde 2023, atuando como Diretor Comercial e de Produtos. Desde julho de 2025, ocupa a Diretoria de Finanças e Relações com Investidores.

Ele é graduado em Ciências Econômicas e possui MBA em Controladoria. Na Caixa, está desde 2006, tendo atuado em diversas áreas da instituição, incluindo Controladoria, Sustentabilidade, Rede de Varejo, e Produtos de Crédito Consignado, do Agronegócio e da Habitação.

