Caixa realiza leilão de 567 imóveis com descontos de até 40%

A Caixa, em parceria com a Fidalgo Leilões, realiza um leilão de 567 imóveis em todo o país. Os interessados devem fazer seus lances no dia 5 de junho (quinta-feira), até às 10h (horário de encerramento) por meio do site leiloeira.

Os descontos poderão chegar a 40% do valor da avaliação inicial. Serão leiloadas casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, entre outros imóveis, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS em alguns casos, devendo ser observado na descrição de cada lote.

São lotes espalhados pelos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Destaques de imóveis

Entre os imóveis, em Manaus (AM), destaca-se um apartamento de 123,9 m², com 2 quartos, disponível por R$ 98,4 mil. Na cidade de Joinville (SC), por R$ 72,6 mil é possível comprar um apartamento de 49 m², com dois quartos.

Já em Campo Grande (MS), uma casa de 45,7 m², também com 2 quartos, sai a R$ 65,9 mil. No estado do Maranhão, em Mata Roma, uma casa de 77 m², com 3 quartos, pode ser arrematada por R$ 55,8 mil.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital. “É importante estudar bem as opções disponíveis, avaliar os imóveis de seu interesse e verificar as condições específicas de cada lote, especialmente aqueles que oferecem possibilidade de financiamento e uso do FGTS, o que torna a aquisição ainda mais acessível”, pontua Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.