Ministério da Justiça abre leilão com carros, bolsas de luxo e diamantes; veja como participar

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) iniciou um leilão eletrônico nesta sexta-feira, 23, com 130 itens apreendidos em operações policiais. Entre as mercadorias disponíveis para lance estão carros, motocicletas, diamantes, bolsas e até canetas de luxo.

O leilão é organizado por duas casas diferentes: a Serpa Leilões, responsável por 118 lotes com bolsas e acessórios de marcas internacionais como Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Prada e Montblanc, e a Deoniza Leilões, que promove lotes de diamantes, veículos e motocicletas.

Bolsas e acessórios de luxo

Os produtos de grife oferecidos pela Serpa Leilões têm valores que variam entre R$ 340 e mais de R$ 30 mil. Para participar, os interessados precisam enviar suas propostas até as 14h da próxima terça-feira (27). O prazo pode ser estendido caso novos lances sejam registrados nos momentos finais, garantindo uma competição justa entre os participantes.

Diamantes e veículos

Já a Deoniza Leilões oferece seis lotes de diamantes, dois de carros e quatro de motocicletas, com propostas recebidas até esta sexta-feira (23). Caso os itens não sejam arrematados, estarão disponíveis para venda direta até o dia 4 de junho, com encerramento previsto para as 10h.

Pagamento e retirada

O pagamento das mercadorias arrematadas deve ser feito até as 15h do dia seguinte ao leilão, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU). Além do valor do lote, será cobrada uma comissão de 5% para o leiloeiro, que deve ser paga separadamente. A retirada dos itens deve ocorrer em até 20 dias úteis após o leilão, mediante apresentação da documentação exigida.