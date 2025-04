Antigo Cine Eldorado está à venda em leilão com lance mínimo de R$ 3,7 milhões

O prédio que abrigou o Cine Eldorado, em Sorocaba (SP), está à venda por meio de leilão com lance mínimo de R$ 3,71 milhões. A venda ocorre pela plataforma da Taba Leilões e será encerrada no dia 6 de maio, às 15h.

Construído em estilo art-déco, o imóvel possui 912 metros quadrados de área construída em um terreno de 655 metros quadrados. Ele está localizado na rua Coronel Nogueira Padilha, números 474 e 476, na Vila Hortência, e conta com dois pavimentos — térreo e mezanino.

A fachada do edifício é tombada pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Paisagístico de Sorocaba (CMDP). O imóvel pode ser acessado pelo link oficial do leilão: tabaleiloes.com.br.

História e condições da venda

O Cine Eldorado foi inaugurado em março de 1939 e funcionou até 1980. O cinema teve seu auge nas décadas de 1940 e 1950, frequentado por descendentes de espanhóis da região de Sorocaba. Após o encerramento das atividades cinematográficas, o prédio abrigou usos diversos, de templo religioso a espaço para festas.

A compra pode ser feita à vista ou via financiamento imobiliário, com entrada mínima de 30% do valor. As dívidas de IPTU serão quitadas pelo vendedor até a data do leilão.

Serviço

Data e hora do encerramento: 6 de maio, às 15h

Local: online no site da Taba Leilões ou presencialmente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – 12º andar, Torre 4, Itaim Bibi, São Paulo (SP).