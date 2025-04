Leilão da Justiça do Trabalho tem imóveis com desconto de até 80%; veja como participar

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, realizará leilões nos dias 13 e 15 de maio, oferecendo mais de 200 lotes de imóveis e outros bens, com descontos de até 80% sobre o valor de avaliação inicial.

O leilão virtual, promovido pelo TRT 2, contará com 156 bens imobiliários, entre os quais estão casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais, além de 25 veículos e 24 maquinários industriais. As ofertas serão realizadas de forma online, a partir das 10h por meio do site oficial da Hastas Leilões.

O evento abrange propriedades em diversas localidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, a Região Metropolitana, o Grande ABC, o interior paulista e o litoral. Entre os imóveis destacados estão apartamentos, terrenos e casas com lances iniciais que podem representar uma economia significativa para os compradores.

Imóveis em destaque

Dentre as propriedades em destaque, estão imóveis na capital paulista, como um apartamento de 243m², localizado no bairro Tatuapé, que está disponível por R$ 500.000,00. Na Vila Mariana, um apartamento de 824m², com lance mínimo de R$ 3.000.000,00, também está entre as opções.

Em Suzano, uma casa de 148m², construída em terreno de 500m², tem lance inicial de R$ 368.000,00. Já em Ibiúna, um salão comercial com 213m² em terreno de 3.412m² está disponível por R$ 229.320,07. No litoral, destacam-se imóveis em Itanhaém e Mongaguá, como casas de 130m² e 141m², com lances iniciais de R$ 252.000,00 e R$ 234.000,00, respectivamente.

Oportunidades de investimento

A leiloeira oficial Fabiana de Jesus, da Hastas Leilões, destaca que este tipo de leilão judicial oferece oportunidades de investimento no mercado imobiliário e automotivo, com até 80% de desconto.

Ela alerta, no entanto, para a importância de os interessados analisarem com cuidado cada lote, incluindo as condições de ocupação e conservação dos imóveis. Para participar, basta fazer o cadastro no site e seguir as orientações do edital, facilitando o processo de compra.

Detalhes do leilão