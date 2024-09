5 dicas para quem quer investir em lote

Investir em lotes pode ser uma excelente oportunidade de negócio para quem deseja diversificar sua carteira de investimentos ou até mesmo planejar uma construção futura. Porém, como qualquer investimento imobiliário, é importante estar atento a alguns fatores para garantir que a compra seja vantajosa. Confira 5 dicas essenciais para quem deseja investir em lotes.

1. Pesquise a localização com cuidado

A localização é um dos fatores mais importantes ao investir em um lote. Um terreno bem localizado, em uma área com infraestrutura em desenvolvimento ou em bairros já consolidados, tende a valorizar mais rapidamente. Proximidade a serviços essenciais, como escolas, hospitais e comércio, também é um ponto positivo a ser considerado.

Antes de fechar o negócio, pesquise o desenvolvimento da região, planos futuros de urbanização e qualquer outro projeto que possa impactar o valor do lote. Lembre-se de que uma localização estratégica pode ser a chave para a valorização do seu investimento no futuro.

2. Verifique a regularização do terreno

É essencial garantir que o lote esteja totalmente regularizado e com toda a documentação em dia. Verifique se o terreno está devidamente registrado no cartório de imóveis e se não há pendências, como dívidas de IPTU, ou qualquer outro problema legal que possa interferir na transação ou na futura utilização do imóvel.

Além disso, certifique-se de que o lote é passível de construção e se há algum tipo de restrição ou exigência especial da prefeitura local.

3. Avalie o potencial de valorização

Antes de investir em um lote, é importante avaliar seu potencial de valorização ao longo dos anos. Áreas próximas a grandes obras de infraestrutura, como rodovias, shoppings ou novas linhas de transporte público, tendem a se valorizar mais rapidamente.

Além disso, regiões em expansão, onde há novos empreendimentos imobiliários sendo construídos, também costumam trazer um bom retorno ao investidor. Avaliar essas perspectivas de crescimento e desenvolvimento pode fazer toda a diferença na hora de escolher o terreno ideal.

4. Considere os custos adicionais

Além do valor do lote, é importante calcular outros custos envolvidos no investimento. Entre eles, estão os gastos com documentação, escritura, registro, e eventuais taxas de regularização. Outro ponto a ser considerado é o custo de manutenção do terreno enquanto ele não é utilizado, como o pagamento de IPTU e a limpeza do local.

Estar ciente de todos esses custos extras é fundamental para garantir que o investimento será vantajoso a longo prazo.

5. Tenha um plano de utilização do lote

Antes de investir, defina qual será o uso futuro do lote. Você pretende construir? Deseja revender o terreno a curto ou médio prazo? Ter um plano claro ajuda a direcionar melhor a escolha do lote e também a definir o valor do investimento.

Se o objetivo é a construção, certifique-se de que o terreno é adequado para o tipo de obra que você planeja. Se a ideia é vender o lote no futuro, busque áreas com alto potencial de valorização.