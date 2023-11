25 países que enfrentam estresse hídrico extremamente elevado

Vinte e cinco países, que respondem por cerca de um quarto da população mundial, enfrentam anualmente um estresse hídrico extremamente elevado, consumindo regularmente quase todo o seu abastecimento de água disponível. É o que o indicam os novos dados do Atlas de Risco Hídrico do projeto Aqueduto, do World Resources Institute (WRI).

O levantamento mostra, ainda, que pelo menos 50% da população mundial — cerca de 4 bilhões de pessoas — vive em condições de grande escassez de água durante pelo menos um mês por ano.

“Viver com este nível de estresse hídrico põe em risco a vida das pessoas, o emprego, a segurança alimentar e energética”, afirmou Liz Saccoccia, do WRI, ao apresentar os resultados do estudo.

O WRI reforça que a água é fundamental para o cultivo e a criação de gado, a produção de eletricidade, a manutenção da saúde humana, a promoção de sociedades equitativas e o cumprimento dos objetivos climáticos mundiais. “Sem uma melhor gestão da água, o crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e as alterações climáticas poderão agravar o estresse hídrico”, disse.

O que causa o estresse hídrico

De uma perspectiva global, a procura de água excede o montante disponível desse recurso - a procura mais do que duplicou desde 1960. O aumento pela procura de água é, muitas vezes, resultado do crescimento populacional e de setores como a agricultura irrigada, a pecuária, a produção de energia e a indústria de transformação.

Em paralelo, a falta de investimento em infraestruturas hídricas, políticas de utilização de água e o aumento da variabilidade devido às alterações climáticas vêm afetando o abastecimento de água disponível, explica o WRI.

Nesse cenário, detecta-se o que o instituto chama de estresse hídrico. Um país que enfrenta “estresse hídrico extremo” está utilizando pelo menos 80% do seu abastecimento disponível. Já países classificados com “estresse hídrico elevado” estão retirando 40% do seu abastecimento.

Sem intervenções — como o investimento em infraestruturas hídricas e uma melhor governação da água — o estresse hídrico irá se agravar, afirma o WRI, especialmente em locais com populações e economias em rápido crescimento.

Países com risco extremo de estresse hídrico

Bahrein Chipre Kuwait Líbano Omã Qatar Emirados Árabes Unidos Arábia Saudita Israel Egito Líbia Iêmen Botsuana Irã Jordânia Chile San Marino Bélgica Grécia Tunísia Namíbia África do Sul Iraque Índia Síria

O Brasil foi classificado como um país com risco “médio-baixo” de estresse hídrico, ficando a posição 103 dessa lista, que contém 164 localidades.