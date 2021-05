Wine zera impostos de todos os vinhos e descontos chegam a 70%

A varejista de vinhos Wine vai zerar os impostos de todos os rótulos disponíveis no site, aplicativo e lojas físicas da marca entre os dias 20 e 23 de maio — os sócios do Club Wine podem aproveitar as promoções já um dia antes. A ação faz parte da campanha intitulada "Imposto Zero Wine, muito melhor que free shop”, que acontece entre os dias 20 e 23 de maio e tem até 70% de desconto.

Segundo a Wine, a campanha Imposto Zero tem a intenção de celebrar o Dia da Liberdade de Impostos (24 de maio) e o Dia Nacional do Contribuinte (25 de maio). "Em 2019, primeiro ano da campanha, zeramos os impostos de 200 rótulos. Em 2020, ampliamos para 500 e, em 2021, vamos estender a campanha para todo o nosso portfólio para chamar a atenção e mostrar como a alta carga tributária no Brasil encarece muitas mercadorias, inclusive, os vinhos. Quando o imposto é quase zerado, a diferença no valor final do produto fica muito nítida no bolso do consumidor, e de nossos sócios", afirma Gabriel Benz, diretor de e-commerce da Wine.

Durante o período da campanha, os consumidores poderão garantir os vinhos com frete grátis nas compras acima de 199 reais e acompanhar outras quatro ofertas por dia disponíveis por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. O pagamento também é mais facilitado e será possível parcelar a compra em até 10x sem juros, com parcela mínima de 50 reais.

Campanha

A Wine fará duas lives nas redes sociais durante o período de promoções. Na primeira, no dia 18/5, às 19h, os atores Marcelo Serrado e Marcelo Mansfield. Na segunda transmissão às 12h do dia 20, serão mostradas as ofertas, dicas de vinhos e harmonizações. Durante o período, os vinhos mais baratos de 750 ml vendidos de modo avulso chegam a custar 24,90 reais.