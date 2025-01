Quando volta The Last of Us? 2ª temporada ganha previsão de estreia; veja trailer

A segunda temporada de "The Last of Us" estreia em abril, de acordo com anúncio feito pela Sony na CES 2025. Durante a conferência, também foi divulgado um novo teaser com cenas destacando Abby (interpretada por Kaitlyn Dever) e momentos intensos envolvendo infectados em Seattle.

A narrativa da nova temporada aparentemente cobrirá apenas parte dos eventos do jogo "The Last of Us Part II", com a história sendo expandida em pelo menos mais uma temporada.

Além disso, foi confirmado que o segundo ano terá menos episódios do que o primeiro. Para equilibrar, a Max deve investir em uma terceira temporada mais extensa.

Entenda a história

A série acompanha Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) enquanto atravessam um mundo devastado por uma infecção fúngica, onde facções violentas disputam poder. Abby, a personagem de Dever, é uma soldado movida por vingança que cruza o caminho dos protagonistas, mudando suas vidas drasticamente.

No jogo lançado em 2020, Abby foi interpretada por Laura Bailey, cuja atuação rendeu prêmios como o BAFTA e o Game Awards, consolidando o título como um dos mais premiados da história.

Onde assistir à primeira temporada de The Last of Us?

Os novos episódios chegam ao canal HBO e ao serviço de streaming Max em abril, embora a emissora ainda não tenha divulgado uma data específica.

Enquanto isso, todos os episódios da primeira temporada segue disponível no catálogo da Max.