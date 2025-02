Que horas começa 'The White Lotus'? Saiba tudo sobre a 3ª temporada

A terceira temporada de "The White Lotus" chega ao streaming da Max em neste domingo, 16. Agora, filmada nas cidades de Koh Samui, Phuket e Bangkok, na Tailândia.

Após o sucesso das duas primeiras temporadas, filmadas no Havaí e na Sicília, série criada por Mike White retorna com um novo cenário e elenco. Entre as novas aquisições do casting, constam nomes como Francesca Corney, Nicholas Duvernay e Arnas Fedaravičius. Também estão escalados Carrie Coon, Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood e a cantora Lisa, do grupo BLACKPINK.

Lançada em julho de 2021, a primeira temporada de "The White Lotus" foi um sucesso imediato: foram 20 indicações ao Emmy e 10 prêmios principais, incluindo a estatueta de Melhor Série Limitada. Em 2022, a segunda temporada, a produção recebeu cinco Emmys e Jennifer Coolidge ganhou como Melhor Atriz.

Que horas começa a 3ª temporada de 'The White Lotus'?

O primeiro episódio de 'The White Lotus' vai ao ar na HBO neste domingo, a partir das 23h. A estreia é simultânea no streaming da Max.

Veja o novo trailer da 3ª temporada de 'The White Lotus'

O que esperar da nova temporada de 'The White Lotus'?

Em entrevista à Entertainment Weekly, o criador da série, Mike White, revelou que a terceira temporada será "superdimensionada", com episódios mais longos. A ideia é que a trama seja “maior e mais louca”.

O novo grupo de hóspedes será multigeracional e incluirá figuras como um patriarca, uma executiva, uma atriz e um casal de mães, além de uma personagem que seria uma esposa de clube de campo.

O futuro de Jennifer Coolidge, uma das grandes estrelas das temporadas anteriores, ainda é incerto.

O roteiro com sátira social e personagens complexos tornou a série em um fenômeno cultural. A produção explora as tensões entre classes sociais e as complexidades das relações humanas em um ambiente de luxo e ostentação.

Onde assistir 'White Lotus' online?

As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis no streaming da HBO, a Max.