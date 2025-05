We Make projeta crescimento acelerado em 2025 com modelo 360º de experiências para marcas

Se existe uma tendência no marketing nesse pós-pandemia é o crescimento em experiências de marcas. A agência We Make tem a meta de crescer 70% neste ano com um modelo de atuação 360º, que integra criação autoral, operação de alto padrão e estratégia de marca, em projetos proprietários e entregas para grandes empresas.

De acordo com Hugo Mendes, CEO do grupo, o objetivo em 2025 é manter o crescimento expressivo da companhia, com foco na consolidação das empresas do grupo, atuando como agência criativa, cenografia, projetos 3D e live marketing. “Além disso, buscamos ir além dos projetos únicos, levando para outros mercados os diferenciais e a expertise que nos trouxeram até aqui”, diz.

A agência já realizou mais de 50 eventos proprietários em cinco estados, impactou mais de 200 mil pessoas e acumula cerca de 300 ativações para marcas. Em 2025, o grupo projeta mais de 100 execuções contemplando todas as atividades da empresa e 700 horas de experiências ao vivo.

Clientes como Ambev, L'Oreal e Boticário

Entre os cases autorais destacam-se eventos como o Réveillon AmorÉ, Semana Santa dos Milagres, We Make Better Days, Baile do Dennis, a festa Numanice, Ixquece e Junina We Make. Já no segmento corporativo a agência desenvolveu e executou experiências para marcas como Ambev, Airbnb, Red Bull, Tônica, Don Luiz Cream, Stanley, Piraquê, Maybelline, L’Oréal Luxe e Grupo Boticário.

Em abril, a agência assinou o lançamento da Valentino Beauty no Brasil, com um jantar para mais de 60 convidados no Parque Lage, no Rio de Janeiro.

Fundada no Rio de Janeiro em 2018, a We Make é composta por três empresas que se complementam: Borbô (conceito criativo e storytelling), Make and Concept Cenografia (projetos 3D e cenografia) e empresa de eventos corporativos do grupo. Juntas, elas oferecem no mercado experiências imersivas. Um exemplo disso foi a campanha Born In Roma, da Valentino Beauty, que contou com a participação de todas as equipes para fazer uma entrega alinhada ao posicionamento global da marca.