Stella Artois firma parceria com Guga Kuerten e reforça presença no universo do tênis

A Stella Artois escolheu Gustavo Kuerten como novo embaixador da marca. O tricampeão de Roland-Garros passa a representar a cerveja premium da Ambev em campanhas e ações voltadas ao universo do tênis. A escolha coincide com os 25 anos da conquista do posto de número 1 do ranking da ATP pelo ex-tenista, celebrado em 2025.

A iniciativa faz parte da estratégia da marca de ampliar sua presença no território do tênis, alinhada a um momento de crescimento da Ambev no segmento premium. Segundo balanço financeiro divulgado pela companhia, o portfólio premium registrou alta de mais de 20% no primeiro trimestre de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A parceria com Guga começa com um retorno simbólico a Roland-Garros, onde o ex-atleta acompanhará o torneio ao lado de celebridades e influenciadores brasileiros. A ação será palco para a nova campanha de Stella Artois com foco na versão Stella Pure Gold, cerveja com 17% menos calorias e sem glúten.

“Para Stella, Guga é muito mais do que um ícone do esporte — ele é um símbolo de emoção e inspiração para os brasileiros. Juntos, vamos revisitar a história do tênis mundial em um momento muito simbólico, elevando nossa conexão com esse universo a um novo patamar”, diz Cinthia Klumpp, diretora de Marketing de Stella Artois.

A marca já atua no tênis global com patrocínios a atletas como Maria Sharapova, Frances Tiafoe e Bia Haddad, que também é embaixadora no Brasil. Stella Artois é ainda cerveja oficial de Roland-Garros e Wimbledon, e desde maio também patrocina a ATP Tour e o ATP Finals, consolidando o tênis como território prioritário.

Mesmo aposentado desde 2008, Guga mantém relevância na cultura esportiva brasileira. Seu desempenho nas quadras, aliado ao vínculo emocional com o público, o mantém como referência para campanhas que buscam conexão com memória afetiva e legado no esporte.

"Roland-Garros sempre tem um sabor especial e, dessa vez, voltar ao lado de Stella Artois, celebrando esses 25 anos do bicampeonato com um brinde ao tênis e à vida, é sensacional. Uma parceria perfeita para celebrar lembranças inesquecíveis", afirma Kuerten, em nota.