Ursinhos Carinhosos inspiram nova coleção de chinelos da Piccadilly

A nostalgia tem se consolidado como uma estratégia poderosa no marketing ao resgatar memórias afetivas para conectar consumidores às marcas. De olho na tendência, a marca de calçados Piccadilly anunciou uma nova coleção inspirada nos Ursinhos Carinhosos, personagens icônicos da TV que marcaram gerações desde os anos 1980.

A novidade traz o modelo Marshmallow, que segue a tendência do chinelo nuvem e busca unir conforto e design moderno. Os produtos chegam às lojas no próximo dia 1 de dezembro com preço sugerido de R$ 129,90.

A collab é composta por seis cores de chinelos e inclui pins removíveis dos personagens, que podem ser colecionados e personalizados, uma proposta que visa aumentar a interação com o consumidor.

Além disso, a linha adota o conceito 'Escolha seu Mood', permitindo que os consumidores escolham seus calçados de acordo com seu estado de espírito ou ocasião, seja para festas de fim de ano ou para o uso no dia a dia. A marca também posiciona a coleção como uma opção de presente para as festividades de final de ano, como Natal e amigo secreto.

Gustavo Viana, CMO da Piccadilly, destaca que a marca busca conectar gerações ao combinar nostalgia com modernidade, aproveitando o sucesso do modelo Marshmallow para conquistar um público ainda maior.

“A Piccadilly busca encorajar as mulheres com colaborações que resgatam sua essência em releituras que evocam boas lembranças. Trouxemos a collab para a linha Marshmallow, que já é um case de sucesso”, diz Viana.

Confira as cores da coleção e seus significados

1 /6 (Raio de Sol (Marshmallow Chinelo Amarelo Claro): Reflete alegria e energia, sendo a escolha para pessoas felizes)

2 /6 (Boa Sorte (Marshmallow Chinelo Verde Claro): Simboliza otimismo e confiança, para pessoas sortudas)

3 /6 (Animadinha (Marshmallow Chinelo rosa Claro): Representa diversão e entusiasmo, ideal para pessoas animadas)

4 /6 (Ternura (Marshmallow Chinelo Bege): Transmite carinho e afeto, para pessoas meigas)

5 /6 (Ursinho dos Desejos (Chinelo Off-White): Inspira positividade e realização, ideal para pessoas inspiradas)

6/6 (Ursinho dos Meus Sonhos (Marshmallow Chinelo Preto): Representa tranquilidade e esperança, perfeito para pessoas sonhadoras)

Marketing da nostalgia conquista consumidores

O chamado 'marketing da nostalgia' utiliza elementos do passado — como produtos icônicos, embalagens retrô e colaborações inusitadas — para despertar memórias afetivas. Estudos apontam que essa abordagem não só melhora o bem-estar dos consumidores, mas também estimula a fidelidade às marcas.

Essa tendência é especialmente forte entre a Geração Z, que enxerga épocas como os anos 90 e 2000 como referências de estilo e cultura, e entre adultos nostálgicos, os chamados 'kidults'. Movida por esse apelo, a estratégia tem sido adotada em diversos setores, desde alimentos e tecnologia até moda e beleza.

Um exemplo desse movimento é a colaboração entre o Grupo Boticário e a Bubbaloo, que trouxe produtos de cuidados pessoais inspirados no famoso chiclete. Outra iniciativa marcante foi o relançamento da boneca da Xuxa pela Estrela, que esgotou em menos de 24 horas, evidenciando o impacto desse apelo emocional.

Além disso, a Brasil Cacau trouxe de volta o chocolate da Turma da Mônica, sucesso nos anos 90, para o Dia das Crianças, mostrando como o resgate de clássicos pode movimentar o mercado e gerar engajamento nas redes sociais.

Com consumidores cada vez mais inclinados a buscar conforto e boas lembranças em suas compras, o marketing da nostalgia se firma como uma estratégia poderosa e em expansão.

