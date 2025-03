'Não vai acontecer', diz ministro da Defesa da Dinamarca sobre EUA tomar posse da Groenlândia

O ministro da Defesa da Dinamarca, Trouls Lund Poulsen, refutou nesta quarta-feira, 5, o comentário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feito durante um discurso no Congresso, de que Washington vai tomar posse do território dinamarquês da Groenlândia "de um jeito ou de outro" — retomando uma provocação que já havia feito anteriormente.

"Isso não vai acontecer", disse Poulsen à emissora pública DR. "O caminho que a Groenlândia irá tomar será decidida pelos groenlandeses".

Em matéria de política externa, Trump retomou durante sua aparição no Capitólio alguns temas que já colocou sobre a mesa, como que os EUA vão pleitear o controle do Canal do Panamá e tomar "de um jeito ou de outro" a Groenlândia, afirmando que o país está pronto para receber os groenlandeses.

"Nós realmente precisamos disso para a segurança global internacional [...] e acho que vamos conseguir. De uma forma ou de outra, vamos conseguir", afirmou Trump durante o discurso a deputados e senadores na noite de terça-feira. "Nós os manteremos seguros, os tornaremos ricos e, juntos, levaremos a Groenlândia a patamares que vocês nunca imaginaram ser possíveis".

Maior ilha do Ártico e localizada em uma região estrategicamente importante, onde se acredita haver vastas reservas inexploradas de minerais e petróleo, a Groelândia pertence à Coroa da Dinamarca, mas tem um governo autônomo com vastos poderes.

O território autônomo dinamarquês tem eleições parlamentares agendadas para 11 de março, mas por preocupações com a possível interferência estrangeira no pleito, o Legislativo aprovou uma lei na terça-feira, 4 de fevereiro, proibindo partidos políticos de receber doações anônimas ou estrangeiras.