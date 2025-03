Mídia OOH movimenta R$ 5,5 bilhões e amplia presença no mercado publicitário

O setor de mídia out of home (OOH) movimentou R$ 5,5 bilhões no último ano, segundo pesquisa realizada pela Tendências Consultoria a pedido da Associação Brasileira de Mídia Out of Home (ABOOH), da Central de Outdoor e da Federação Nacional da Publicidade Exterior (Fenapex).

O levantamento indica que o setor é composto majoritariamente por empresas de médio porte, que representam 51% do total. Micro e pequenas empresas somam 40%, enquanto as grandes correspondem a 9%.

Nos últimos anos, a mídia OOH registrou um aumento de 89% na penetração nacional e se tornou o terceiro meio mais planejado pelos anunciantes. De acordo com o estudo, a cada R$ 1 milhão investido, o setor gera R$ 835 milhões para o PIB, além de R$ 298.891 em salários e R$ 77.701 em arrecadação tributária.

Para Leandro Formigone, vice-presidente da Fenapex, o impacto econômico do setor se estende além das empresas exibidoras, alcançando fornecedores de insumos, agências de publicidade e prestadores de serviços como gráficas, fabricantes de LED e instaladores de painéis publicitários.

Mercado e impacto econômico

A pesquisa aponta que os grandes formatos em áreas privadas são o tipo de mídia OOH mais comum entre os respondentes, com 68% das empresas atuando nesse segmento. Além disso, 59% consideram esse formato um dos principais meios de impacto ao público. Entre as empresas consultadas, dois terços indicam que a receita proveniente desse modelo representa entre 80% e 100% do faturamento.

Os anúncios em estabelecimentos como shopping centers, farmácias, restaurantes, supermercados e lojas atingem o maior percentual de público (72%), seguidos pelos anúncios em transportes (64%), mobiliário urbano (63%) e grandes formatos (59%).

A pesquisa também destaca a geração de empregos diretos e indiretos. O segmento de instalação de painéis publicitários, por exemplo, gera cerca de 20 novos postos de trabalho para cada R$ 1 milhão investido. A expansão do setor amplia ainda a demanda por insumos e serviços, como transporte, energia elétrica e materiais gráficos.

Presença nacional e crescimento do setor

Os dados indicam que as empresas de mídia OOH têm atuação em todos os estados do país, com maior concentração em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro. Segundo Felipe Viante, presidente da ABOOH, a diversificação dos formatos permite que empresas de diferentes setores utilizem a mídia OOH de forma estratégica.

Os investimentos no setor seguem em expansão, impulsionados pela digitalização e pelo avanço de novas tecnologias, que possibilitam maior segmentação e personalização das campanhas. No primeiro trimestre de 2024, a mídia OOH representou 11,3% dos investimentos totais em publicidade, segundo dados do CENP Meios.

Impacto no consumo e perspectivas

O estudo aponta que 68% das pessoas que visualizaram anúncios em mídia OOH já compraram ou pesquisaram sobre um produto anunciado. A pesquisa também sugere que a crescente demanda por espaços publicitários em mobiliário urbano, transporte público e estabelecimentos comerciais fortalece o OOH como canal de comunicação das marcas.

O crescimento do setor, no entanto, levanta discussões sobre políticas públicas e regulamentações que possam contribuir para a ampliação dos investimentos e para a consolidação do OOH como segmento estratégico no mercado publicitário e na economia.