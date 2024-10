Camil faz arroz com feijão bem feito e ganha exclusividade garantida por lei

O título de “Alto Renome” do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) garante proteção especial da marca por dez anos. Com ele, empresas não podem ter seu nome e logo copiados nem mesmo em um segmento de mercado diferente do seu.

A Camil, que atua há mais de 60 anos no setor de beneficiamento de grãos brasileiro, acaba de conseguir o título, ficando entre as 180 marcas detentoras do selo em território nacional.

“A proteção especial de alto renome fortalece nossa estratégia de expansão e inovação, ao mesmo tempo em que solidifica nossa posição como uma das principais marcas de alimentos do Brasil”, afirma Juliana Conti, gerente executiva de marketing da Camil Alimentos.

O que diz a Lei de Propriedade Intelectual?

De acordo com a Lei de Propriedade Intelectual, o status de alto renome assegura que a marca seja protegida em todos os ramos de atividade, impedindo que terceiros utilizem o nome Camil, mesmo em categorias distintas.

Esse nível de proteção é concedido com base em critérios rigorosos, como volume de vendas, reputação junto ao público, premiações e investimentos em marketing, além de uma pesquisa de mercado que avalia a percepção do consumidor em diversas regiões do país.

O INPI avalia outras formas de proteção para a marca, como desenhos industriais e indicações geográficas, consolidando a relevância da empresa no mercado brasileiro.

Impacto estratégico e crescimento contínuo

Após a abertura de capital em 2017, a empresa passou a se chamar Camil Alimentos, sem se desvincular da sua marca de grãos, a Camil, mas permitindo incluir outras categorias por meio das aquisições de Coqueiro, União, Santa Amália e Mabel.

O crescimento do portfólio posicionou o negócio como multicategorias no setor de alimentos e contribuiu para a expansão em outros países da América do Sul

O resultado pode ser observado na receita líquida de R$11,25 bilhões em 202 3 .

Hoje o título de alto renome à marca de grãos da companhia agrega valor à estratégia de longo prazo, que busca diversificar a oferta de produtos e ampliar sua presença em mercados internacionais, com operações em países como Uruguai, Chile, Peru e Equador.

