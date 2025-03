Tinder cria ação para conectar solteiros no Lollapalooza Brasil 2025: 'Pulseira do Match'

O Tinder será um dos apoiadores oficiais do Lollapalooza Brasil 2025, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de março, em São Paulo. A marca distribuirá gratuitamente a “Pulseira do Match”, um acessório personalizado que visa incentivar as conexões durante o festival. A ação foi criada pela agência GUT.

O acessório personalizado será utilizado para identificar quem está solteiro e fará parte de uma experiência interativa. Cada participante receberá uma pulseira com cinco espaços vazios e um kit contendo cinco adesivos, cada um representando um ícone e cor específicos. Ao todo, serão cinco símbolos diferentes, que correspondem aos recursos do Tinder (Oops, Super Like, Boost, Like) e ao ícone da marca.

O objetivo da ação é simples: trocar os adesivos com outros participantes para preencher a pulseira com os cinco ícones distintos. Aqueles que completarem todos os espaços poderão ganhar acesso ao Lolla Lounge.

Para completar a experiência, o Tinder disponibilizará fotógrafos ao longo do festival para que os participantes possam fazer registros profissionais, melhorando seus perfis no app e aumentando as chances de match.

Segundo dados do aplicativo, as menções ao termo ‘Lollapalooza’ nas bios de usuários brasileiros crescem significativamente durante o mês do festival, alcançando um pico cinco vezes maior do que nos meses anteriores. Não à toa, em 2024, março concentrou mais de 50% de todas as menções ao evento no Tinder, evidenciando esse como um interesse potencial para matches.

"No Tinder valorizamos experiências que geram conexões autênticas, sejam elas online ou presenciais, e vemos a música como um importante vetor para essas interações", diz José Diogo Costódio Rodrigues, diretor de marketing para América Latina e Canadá do Tinder.

Mauricio Dias e Eduardo Nosé, diretores de criação da GUT, destacaram que as pulseiras "serão um incentivo para as pessoas interagirem entre si, quebrarem o gelo e criarem novas conexões."

O Lollapalooza Brasil 2025 será realizado no Autódromo de Interlagos, com artistas como Olívia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morissette e Justin Timberlake entre os headliners. Confira o line-up atualizado.