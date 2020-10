TikTok vai para a TV e lança primeira campanha no Brasil

A rede social TikTok lança a primeira campanha nacional em TV aberta e fechada e mídia out of home no Brasil. A campanha vai veicular, ao longo de cinco semanas, vídeos de até 30 segundos, mostrando a variedade de conteúdos que surgem no TikTok, fazem sucesso e viram tendência fora da plataforma.

A campanha estreia a partir do dia 21 de outubro na TV e dia 22 nos meios digitais. Todas as peças da campanha foram criadas com material 100% original do TikTok. A campanha também busca celebrar a diversidade.

Conhecida pelo seu bom humor e pela forma positiva como lida com a deficiência física, a psicóloga Lorrane Silva, do perfil @_pequenalo (2M de seguidores) se une ao fotógrafo baiano Tom Filho, do perfil @prazertom (1,2M de seguidores) e a eles soma-se a dubladora maranhense e trans Mathy Lemos (@mathylemoss, 785K). Em comum, os três começaram a produzir conteúdo na plataforma de maneira despretensiosa até se tornarem nomes conhecidos nacionalmente.

“O TikTok, como linguagem é tão inovador que pensamos em uma campanha que pudesse ser feita com 100% de conteúdo original da plataforma. São vídeos que não precisaram ser produzidos só para a TV ou para mídia out of home, mas que quem bate o olho sabe na hora que se trata de um conteúdo da plataforma”, diz Kim Farrell, diretora de marketing para a América Latina.

Embora seja uma plataforma global, o TikTok está comprometido em oferecer a seus usuários brasileiros uma experiência personalizada, que reflete bastante a cultura local por meio de parcerias com influenciadores e instituições, divulgação de lives, talks, lançamentos de músicas e artistas queridos do público.

“Nós esperamos que mais e mais pessoas se sintam representadas em nossa plataforma. Penso que essa campanha é sobre enaltecer a cultura brasileira e ao mesmo tempo estimular que nosso público use essa nova linguagem criada pela plataforma”, afirma Farrell.