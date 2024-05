Arena das Dunas, estádio da Copa do Mundo, vende naming rights para casa de apostas

A Arena das Dunas, localizada em Natal e que foi sede da Copa do Mundo de 2014, divulgou nesta quinta-feira, 16, a comercialização dos naming rights para uma empresa de apostas esportivas, a Casa de Apostas, em consonância com uma tendência observada no mercado e em outras arenas esportivas, como Morumbis (veja outros exemplos abaixo).

A partir de agora, o estádio será conhecido como Casa de Apostas Arena das Dunas. O contrato, com valor estabelecido em R$ 6 milhões, será válido por cinco anos (até abril de 2029).

Esse é o segundo acordo fechado pela Casa de Apostas com arenas de Copa do Mundo. O primeiro aconteceu em dezembro de 2023, ao adquirir o naming rights da Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, que passou a se chamar Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

A parceria é considerada um divisor de águas para a Arena das Dunas, que ao longo dos últimos dez anos, desde a inauguração, em janeiro de 2014, tornou-se polo esportivo e econômico para o estado do Rio Grande do Norte e a região Nordeste, proporcionando novos negócios e expansão de recursos em setores vitais para a sociedade local, como turismo, hotelaria, indústria esportiva e do entretenimento.

Durante a Copa do Mundo de 2014, a Arena das Dunas, que tem capacidade para 32 mil lugares, recebeu quatro jogos: Itália x Uruguai, México x Camarões, Estados Unidos x Gana e Japão x Grécia.

Sistema de iluminação LED com 14 mil cores

A negociação do naming rights visa potencializar todas as áreas de atuação da arena e trazer mais visibilidade e fortalecimento de marca. Está prevista ainda a inauguração de um novo sistema de iluminação esportiva padrão FIFA, utilizando a tecnologia de iluminação em LED com automação para show de luzes, que promete entregar maior economia, mais luminosidade, cor e interatividade ao espaço.

“Ao longo dos seus 10 anos, a Arena das Dunas evoluiu de um estádio de futebol de última geração para uma arena multiuso de excelência. Consolidada como a principal estrutura para eventos no Rio Grande do Norte e uma das mais movimentadas do Brasil, a Arena vem batendo recordes de ocupação e de público ano após ano. Atingimos um nível de excelência que vem despertando a atenção de grandes marcas e hoje temos a satisfação de anunciar esse acordo com a Casa de Apostas”, afirma Ricardo Ferreira, diretor-presidente da Arena das Dunas, em nota.

"Estamos falando de um estádio que foi sede de Copa do Mundo no Brasil, localizado em um estado de grande relevância na região Nordeste e que contempla jogos importantes, shows dos mais grandiosos e eventos corporativos variados. É mais uma oportunidade para a nossa empresa ser parceira de um equipamento multiuso com alcance global e oferecer o que existe de melhor no cenário esportivo e do entretenimento", finaliza Anderson Nunes, head de negócios da Casa de Apostas.

Valores dos acordos de naming rights dos estádios no Brasil