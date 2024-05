Heineken e Lagunitas lançam ação para alimentar e cuidar de animais no RS

A cervejaria Lagunitas e o Instituto Heineken uniram forças em uma parceria para arrecadar doações destinadas a auxiliar os animais no Rio Grande do Sul, que enfrenta a pior catástrofe climática da história do estado.

Segundo levantamento da Defesa Civil, cerca de 149 pessoas morreram e mais de 100 seguem desaparecidas. Ao todo, 806 pessoas estão feridas por causa dos temporais e mais de 2 milhões foram afetadas.

Milhares de animais também morreram em meio às inundações. Mais de 10 mil já foram resgatados pela Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar no estado. A comoção ganhou força após a cena em que um cavalo apareceu no telhado de uma casa submersa em Canoas. Caramelo, como ficou conhecido, foi resgatado após quatro dias.

A Lagunistas enviou 1 tonelada de ração para a ONG 101 Vira Latas. Além disso, as empresas estão coordenando 15 pontos de coleta em diversos locais pelo estado de São Paulo, incluindo bares parceiros, para arrecadar produtos essenciais para a higiene, saúde e alimentação dos pets. Esses itens incluem ração para gatos e cachorros, sachês, garrafas e galões de água, bem como recipientes para comida.

Além disso, a cada 1 kg doado de ração para os bares parceiros de Lagunitas, a marca vai dobrar a doação. Os pontos de coleta aceitarão, ainda, itens de higiene e saúde (como vermífugo, anti pulga, toalhas e material para limpeza e curativo) e produtos gerais (coleiras, caixas de transporte, etiquetas para identificação, cobertores, entre outros).

A arrecadação já começou nos bares parceiros de Lagunitas em São Paulo e vai ficar disponível até o final do mês, os horários dependem do funcionamento de cada local. Confira os endereços abaixo:

São Paulo

● Beer Rock Club – rua Bom Pastor, 1675 - Ipiranga, CEP 04203-052;

● Chopp Fast – rua Olívio D'Assunção Ferreira, 22 - Alto da Mooca, CEP 03167-090;

● Manivela – rua Schilling, 185 - Vila Leopoldina, CEP 05302-000;

● Feirinha Bar – rua Cavazzola, 92 - Vila Olímpia, 04546-060;

● Racoon Smoke House – rua Cavazzola, 85 - Vila Olímpia, CEP 04546-060;

● Nosso Lastro – alameda dos Maracatins, 1088 - Indianópolis, CEP 04089-002;

● Bottled Dog – rua Iguatemi, 255 - Itaim Bibi, CEP 01451-011;

● Gorila Beer House – avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1153 - Vila Mariana, CEP 04014-012

● Rockfella – rua do Rocio, 89 - Vila Olímpia, CEP 04552-000;

● The Barley House – rua Prof. Atílio Innocenti, 621 - Vila Nova Conceição, CEP 04538-001

● Tchê Café – avenida Washington Luís, 5628 - Jardim Aeroporto, CEP 04626-001;

● Javari StrEat Park – rua Javari, 112 - Mooca, CEP 03112-100.

Campinas

● Dom Brejas – avenida Barão de Itapura, 2947 - Taquaral, Campinas, CEP 13073-300;

● City Barba – avenida Júlio de Mesquita, 44 - Cambuí, Campinas, CEP 13025-062;

● Tom Zé – avenida Império do Sol Nascente, 643 - Jardim Aurelia, Campinas, CEP 13033-050.

Apoio ao Rio Grande do Sul

Além do apoio aos animais, o Grupo Heineken vem ajudando a população afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul desde o dia 2 de maio. Um dos principais focos tem sido a distribuição de água potável para a região metropolitana de Porto Alegre.

A companhia disponibilizou sua Beer Station (famosa estação móvel de chope da marca) e um caminhão pipa para levar água para as localidades que mais precisam. O endereço da iniciativa muda diariamente, de acordo com as necessidades dos cidadãos identificadas pela Defesa Civil. O ponto de reabastecimento contínuo da estação de chope e do caminhão vem sendo realizado na cervejaria de Igrejinha.

O Grupo também está transferindo parte do seu volume de água Schin produzido na cervejaria de Alagoinhas (BA) para o Rio Grande do Sul. No total, mais de 300 mil litros de água já foram direcionados, em uma mobilização que continuará pelo tempo que for necessário.

Além disso, por meio do Instituto Heineken, a empresa está direcionando recursos financeiros para a Visão Mundial, organização não-governamental especializada em ajuda humanitária, que vem organizando a doação de itens emergenciais a quem mais precisa.

Negócios em Luta

A EXAME lançou uma série de reportagens batizada Negócios em Luta, em uma iniciativa para dar visibilidade ao empreendedorismo do Rio Grande do Sul num dos momentos mais desafiadores na história do estado. Cerca de 700 mil micro e pequenas empresas gaúchas foram impactadas pelas enchentes. São negócios de todos os setores que, de um dia para o outro, viram a água das chuvas inundar projetos de uma vida inteira.

As cheias atingiram 80% da atividade econômica do estado, de acordo com estimativa da Fiergs. Negócios em Luta mostra como os negócios gaúchos foram impactados pela enchente histórica e, mais do que isso, de que forma eles serão uma força vital na reconstrução do Rio Grande do Sul. Para saber mais, leia aqui.