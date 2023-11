Após morte de fã e adiamento por onda de calor, shows de Taylor Swift começarão 1 hora mais tarde

Os shows da cantora americana Taylor Swift no Rio de Janeiro neste domingo, 19, e na segunda-feira, 20, começarão uma hora mais tarde, informou a Time for Fun (T4F), empresa responsável pela "The Eras Tour" no Brasil.

Em suas redes sociais, A T4F informou que o show começará às 19h30, com apresentação de abertura da cantira Sabrina Carpenter. Às 20h30, a cantora norte-americana sobe ao palco.

A empresa afirma que "reforçou o plano de ação especial", com distribuição de água gratuita nas filas e todos os acessos e entradas do estádio, além de seu interior. "Desta forma, novos pontos de distribuição gratuita de água estarão á disposição do público durante o evento."

Também será permitido entrar com copos de água lacrados e alimentos industrializados em embalagens lacradas. Só serão aceitas garrafas plásticas flexíveis.

A empresou aumentou em 200 colaboradores extras para os 1230 profissionais do evento, entre seguranças, brigadistas e orientadores de público. Serão 8 postos médicos disponíveis, 08 ambulâncias 8 UTIs móveis.

Com sensação térmica dos 59ºC, a cantora Taylor Swift adiou seu segundo show na capital fluminense que aconteceria no sábado, 18. O show foi reagendado para segunda-feira, 20.

A decisão veio depois de uma jovem morrer por parada cardiorrespiratória, motivada por desidratação por causa do calor no primeiro show da turnê no Brasil, na sexta-feira, 17. A vítima, Ana Benevides, de 23 anos, era estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso.