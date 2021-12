Quanto Sarah Jessica Parker recebeu para o retorno de Sex and The City?

O retorno da série "Sex and The City" está entre os tópicos mais comentados do Twitter neste sábado. A continuação da famosa série que marcou os anos 1990 mostra, agora, as aventuras das personagens Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon). A série, que foi produzida pela HBO e ficou no ar entre 1998 e 2004, com foco na rotina de quatro amigas durante os 30 e 40 anos, traz agora as perspectivas de três delas aos 50. Logo no início, a ausência da quarta personagem, Samantha (Kim Cattrall) é explicada no spin-off, o que tem movimentado as discussões sobre os novos rumos da trama. Mas, para além do entretenimento, a série original encheu os bolsos das quatro atrizes e, especialmente, de Sarah Jessica Parker, ao longo dos últimos anos.

Para ter uma ideia, estimativas publicadas pela revista Cosmopolitan mostram que a atriz que interpreta Carrie Bradshaw acumulou uma fortuna de 150 milhões de dólares ao longo das gravações da série. Isso porque, uma média aproximada mostra que a atriz recebeu 3,2 milhões por episódio. Segundo os dados da plataforma Celebrity Net Worth, ela é a que mais recebeu dinheiro durante as gravações, porque até à temporada 6 de fato o salário era maior do que o das demais colegas.

As estimativas apontam que SJP ganhou 50 milhões de dólares pelas primeiras três temporadas da série e, depois de se tornar produtora, começou a ganhar 3,2 milhões por episódio, até à temporada 6. Além disso, ela ganhou 15 milhões de dólares no primeiro filme de Sex and The City e 20 milhões de dólares pela sequência.,

Enquanto isso, as estimativas da mesma plataforma mostram que Kim Cattrall ganhou 350 mil dólares por episódio e acumula uma fortuna de 60 milhões de dólares. Kristin Davis teria ganhado um salário mais ou menos igual e tem uma fortuna menor, de 35 milhões de dólares. Por fim, o salário de Cynthia Nixon não pôde ser estimado, mas há uma expectativa de que a fortuna da atriz esteja em torno de 25 milhões de dólares. A discrepância entre os salários é apontada, atualmente, como um dos motivos pelos quais a atriz que interpreta Samantha não quis participar do spin-off da série.

Entre as razões pelas quais SJP ganhou mais, destaca-se a afirmação do produtor Michael Patrick King de que é a protagonista da série e que, sem ela, não haveria espaço para as outras. O que é amplamente questionável, tendo em vista a visibilidade que personagens como a da própria Kim Cattrall ganharam muita fama ao longo das temporadas -- como apontou uma fonte ao New York Times, em 2017.

Agora, para o spin-off da série, as diferenças de salário apontam maior equidade entre as personagens. Estimativas da revista Variety apontam que cada uma das três atrizes está recebendo 1 milhão de dólares por episódio, lembrando que serão 10 ao todo.