Sucesso nos EUA, Doritos traz sabor Buffalo Wings ao Brasil

A marca de salgadinhos Doritos acaba de anunciar o lançamento, em edição limitada, do sabor Buffalo Wings no Brasil — sucesso nos Estados Unidos. A novidade, que faz parte da campanha For The Bold ("Para os fortes", em português), já está disponível nos principais pontos de venda do país.

Tradicionalmente, as Buffalo Wings ficaram conhecidas quando a proprietária de um bar da cidade de Buffalo, em Nova York, fritou asinhas de frango — que eram tipicamente utilizadas para fazer sopas — e adicionou um molho levemente picante na hora de servir. Depois do sucesso no bar e na região, a inspiração não demorou muito para se espalhar por outros lugares do mundo.

“O consumidor de Doritos é ávido por novidades e sempre espera ser surpreendido com os lançamentos e campanhas da marca. Fizemos um trabalho minucioso de pesquisas, junto com o nosso time de Consumer Insights, para identificar novos sabores, crescentes na busca pelo público, e potenciais de sucesso no Brasil”, afirma Pedro Goldfarb, diretor de marketing da PepsiCo Alimentos do Brasil.

Além do lançamento do sabor de asinhas de frango, a marca também acaba de anunciar o retorno permanente do sabor Wasabi, com a mensagem: “ドリトスわさび味が帰ってきた” ("O sabor Doritos Wasabi está de volta”, em português). Lançado em setembro de 2020, o salgadinho fez sucesso entre o público por seu sabor marcante, à base do tempero milenar da cultura japonesa.

Os novos sabores de Doritos já estão à venda nos principais pontos de venda de todo o Brasil, com preço médio sugerido de 3,99 reais (48 g) e 6,49 reais (84 g) para Buffalo Wings e 3,99 reais (48 g) e 6,49 reais (78 g) para Wasabi.