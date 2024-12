Shopee lança programa Creator da Shô para microinfluenciadores com R$ 1 mil em benefícios

Os microinfluenciadores, com menos de 100 mil seguidores, têm conquistado cada vez mais espaço no marketing digital, graças à sua capacidade de criar conexões autênticas e engajadas com suas audiências. Fato é que o fenômeno tem levado empresas como Hope, Finy, AliExpress, Anhanguera e, mais recentemente, a Shopee, a investirem em programas específicos para atrair e desenvolver esse perfil de criador de conteúdo.

Batizado de Creator da Shô, a nova iniciativa do gigante asiático do e-commerce, desenvolvida em parceria com a agência The Coachers, é voltada para microinfluenciadores que buscam profissionalizar suas carreiras e ampliar sua visibilidade digital.

O programa oferece aos participantes selecionados uma série de benefícios, incluindo mais de R$ 1 mil em saldo promocional para compras na Shopee, visibilidade nas redes sociais da marca – que contam com mais de 17 milhões de seguidores – e suporte especializado para o desenvolvimento de conteúdo.

Além disso, o influenciador que se destacar ao longo do programa poderá se tornar um embaixador da companhia, como Viih Tube e Franciny Elhke.

"Acreditamos no poder dos microinfluenciadores e na sua capacidade de se conectarem com o público de forma autêntica", diz Felipe Piringer, head de marketing da Shopee, que alcançou 1 bilhão de produtos vendidos por empreendedores brasileiros em 2024.

"O Programa Creator da Shô visa contribuir com o fortalecimento da economia digital no Brasil e com o desenvolvimento desses talentos, sendo uma oportunidade para que eles se tornem referências em suas áreas de atuação", complementa o executivo.

Segundo o relatório Estado do Marketing de Influenciadores no Brasil, publicado este ano pela HypeAuditor, a taxa de engajamento dos nano creators supera em 113% o engajamento de grandes influenciadores. O relatório aponta que eles costumam ter uma conexão mais forte com sua audiência, com engajamento médio de 3,2%, ante 1,5% daqueles com mais de 1 milhão de seguidores.

Ainda segundo Piringer, o objetivo do programa Creator da Shô é fornecer as ferramentas e o suporte necessário para que esses talentos possam se destacar, assim como apostar em nichos específicos de influência, alcançando diferentes públicos de forma estratégica.

“Os microinfluenciadores têm um papel fundamental no cenário atual, trazendo autenticidade e conexão genuína com suas comunidades. O programa é um passo importante para capacitar esses talentos, ajudando-os a transformar sua influência em oportunidades concretas”, complementa Maria Petry, fundadora da The Coachers.

Como participar do programa Creator da Shô?

As inscrições para o programa Creator da Shô estão abertas na plataforma da Shopee. Para participar, é necessário: