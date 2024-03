AliExpress recruta influenciadores a partir de 5 mil seguidores; saiba como participar

Seguindo uma tendência de mercado, assim como outras companhias a exemplo da Hope, o AliExpress, marketplace do Alibaba, está recrutando influenciadores e oferecendo oportunidades para eles iniciarem suas carreiras em colaboração com uma marca global.

A plataforma anunciou o lançamento da segunda fase do AliExperts, programa que visa contribuir para o crescimento de nanoinfluenciadores e engloba criadores de conteúdo a partir de 5 mil seguidores no Instagram ou no TikTok.

Estudo realizado pela HypeAuditor aponta que perfis com 1 mil a 10 mil seguidores lideram em taxas de engajamento no Instagram no Brasil. Eles também representam quase 80% de todos os criadores na rede social.

“Esses influenciadores são especialistas em seus campos, desfrutando da confiança de suas audiências”, diz Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil, que afirma ter o marketing de influência como uma de suas principais estratégias.

O que é o AliExperts?

O AliExperts foi lançado em novembro de 2023 e contou com 100 nanoinfluenciadores. Hoje, a empresa já tem cerca de 250 parceiros e, segundo a executiva, pretende crescer o número ainda mais ao longo do próximo ano.

“Eles geram diversos benefícios para a marca, como resultados mútuos de aumento do brand awareness, engajamento autêntico, confiança do público, crescimento nas vendas e geração de leads qualificados”, ressalta Bueno, que não revela números concretos da iniciativa.

“O investimento da AliExpress não é divulgado publicamente. No entanto, a empresa investe em um time dedicado para realizar diversas iniciativas para fortalecer o programa, como criação de ferramentas e recursos para os AliExperts, realização de eventos e treinamentos, incentivos, um espaço que funciona como hub de conteúdo - a AliHouse - e pagamento de comissões”, complementa.

Como se tornar um influenciador do AliExpress?

tecnologia e games, moda e beleza, casa e decoração ou esporte e atividades ao ar livre. As inscrições devem ser feitas no site da companhia: Para participar do AliExperts é preciso ter a partir de 5 mil seguidores no Instagram ou TikTok e ser especialista em alguma dos seguintes temas:ou. As inscrições devem ser feitas no site da companhia: http://www.aliexperts.com.br

Ao serem aprovados, os participantes têm acesso a benefícios, como menções nos canais oficiais da marca nas redes sociais, recebimento de produtos para produção de conteúdo, participação em campanhas e eventos, acesso à AliHouse, cupons de desconto e possibilidade de receber remuneração em dólares pelo conteúdo criado.

De acordo com a diretora do AliExpress no Brasil, os AliExperts recebem uma comissão (de valor não informado) por cada venda realizada por meio da divulgação de seus links nos conteúdos criados. A taxa varia de acordo com o nicho do produto e o volume de vendas gerado. Os influencers também podem ganhar uma bonificação pela performance de seus conteúdos.

Entre os benefícios há ainda o acesso ao AliExperts Academy, com conteúdos exclusivos com professores e especialistas em vendas por meio de redes sociais, além de suporte do time da companhia para desenvolvimento e evolução dos conteúdos produzidos.

“O Brasil é um dos países que mais consome redes sociais no mundo. Pesquisa recente da IAB Brasil mostra que 92% dos brasileiros seguem dias de influenciadores e creators, o que mostra o potencial desse mercado”, finaliza Bueno.