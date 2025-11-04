Ser 'esquisito' está em alta — e a Vans trouxe o Felca pra provar

Ser autêntico e continuar sendo “esquisito” à própria maneira, em um mundo que insiste em moldar comportamentos, é o ponto de partida da nova campanha da marca de calçados Vans. Desenvolvida pela Fbiz, a comunicação traz o youtuber e influenciador Felca como protagonista em sua primeira grande campanha publicitária.

A ação parte da provocação de que manter-se fiel à própria essência é um ato de resistência. Segundo a maca, mais do que um filme, trata-se de um manifesto sobre autenticidade, autoexpressão criativa e coragem para assumir o que torna cada pessoa única, mesmo que isso soe “esquisito”.

“Desde o início, a Vans tem sido sobre abraçar o que é diferente. Ao longo desses quase 60 anos, nos conectamos com pessoas que transformam o estranho em inspiração, nos picos de skate, nos palcos, nos muros e nas ruas”, diz Pietro Giovanelli, diretor da marca no Brasil.

Felipe Bressanim Pereira, o Felca, conhecido pelo humor irreverente e pelo discurso sobre autenticidade nas redes, estrela o filme que dá vida à assinatura “Vans. Continue sendo esquisito.” Recentemente, ele se tornou foco de intensa atenção pública por conta de um vídeo em que denunciou a “adultização” de crianças e adolescentes nas redes sociais.

“Com o Felca, seguimos celebrando essa energia criativa e lembrando que ser autêntico é o que sempre vai nos manter vivos como marca e como indivíduos", afirma Giovanelli.

O filme apresenta o influenciador em cenas que retratam o universo da marca, dos esportes de ação como skate, surfe e BMX à música e à arte, enquanto ele reflete sobre a importância de permanecer fiel à própria essência, custe o que custar. A leitura do personagem vai além da estética. Segundo a marca, sua trajetória traduz o mesmo espírito da Vans, que há quase seis décadas transforma o “fora da curva” em inspiração e o “diferente” em expressão cultural.

“A escolha do Felca foi inevitável”, afirma Filipe Matiazi, VP de Criação da Fbiz. “Ele traduz com verdade a estranheza que move a criatividade e a coragem de ser quem se é, mesmo quando isso desafia o senso comum. ‘Continue sendo esquisito’ extrapola seu papel como assinatura. É uma verdade da marca e de quem veste Vans.”

Além do filme, a campanha terá desdobramentos no ambiente digital, com ativações no TikTok e no Instagram. A Vans promoverá um mutirão de vozes que reúne influenciadores e fãs dispostos a compartilhar suas próprias interpretações sobre o que significa ser “esquisito”.

Com a hashtag #ContinueSendoEsquisito, o público é convidado a publicar conteúdos e reflexões sobre autenticidade. Parte das postagens será exibida nos stories do perfil oficial da marca no Instagram. O objetivo é ampliar a conversa e reforçar o papel da autenticidade como expressão criativa.