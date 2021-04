Reserva aposta em educação com sua própria "Netflix" e cashback

A Reserva, marca de roupas masculinas do Grupo AR&Co, lançou neste 1º de abril, um streaming de conteúdo por assinatura 100% voltado ao empreendedorismo. A plataforma terá lives, cases e conteúdos exclusivos de grandes nomes do mercado brasileiro. .

A ReservaFlix, que poderá ser acessada por meio de assinatura anual, já estreará com todo o conteúdo do Festival "O que o futuro do varejo nos Reserva", gravado recentemente com o próprio CEO, Rony Meisler, e convidados.

Outra série de vídeos da Oficina Reserva, marca também pertencente ao Grupo AR&Co, nomeada como "Do Limão à Limonada", estará no streaming.

A sequência possui entrevistas com grandes empreendedores brasileiros, como Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira. O assinante também terá acesso a uma curadoria das melhores entrevistas e palestras já realizadas pelo Rony nesses 15 anos de marca.

Além do que já está gravado, mensalmente serão adicionados conteúdos novos e exclusivos desenvolvidos pela marca.

"Queremos ser um exemplo de como uma marca de moda pode ser muito mais do que apenas roupas. Somos empreendedores e podemos e devemos passar nosso conhecimento para quem está iniciando ou reinventando seu próprio negócio. Esperamos que as pessoas compreendam o nosso propósito e reproduzam isso", diz Rony Meisler, CEO da AR&Co.

A assinatura anual da plataforma será comercializada em 12 vezes de R$ 29,90 ou por R$ 299,90 à vista. O valor será revertido em cashback mensal para todos os usuários utilizarem no site da Reserva.