Renner transmite desfile na casa de convidados e aberto ao público

Em meio a pandemia da covid-19, a varejista Renner pela primeira vez faz o desfile do lançamento da coleção Primavera/ Verão 2021 em uma live nos canais digitais da marca. O desafio, dessa vez, é promover o desfile direto da casa de cada influenciador participante.

“Pela primeira vez, o lançamento de uma coleção da Renner será totalmente digital e colaborativo, apresentando as novas apostas para a estação ao mesmo tempo em que propomos a democratização da passarela”, diz Maria Cristina Merçon, diretora de marketing corporativo da Lojas Renner.

No evento que acontece na terça-feira, 29, às 21h, e será conduzido pela atriz Fernanda Paes Leme, um time de 16 criadores de conteúdo, que já se relacionavam com a Renner, irão apresentar as novidades de forma colaborativa e de suas casas. Todas as etapas, desde a chegada do convite na casa do influenciador até o envio das roupas foram pensados e executados, segunda a empresa, de forma segura.

“Permitimos que cada influenciador convidado criasse sua própria performance, imprimindo sua personalidade. Nossa expectativa é que os clientes se identifiquem com a proposta da campanha e se inspirem com a chegada da nova estação”, diz Merçon.

A campanha também conta com um vídeo-manifesto sobre como a percepção do tempo foi alterada neste período da quarentena e como as relações foram ressignificadas. O filme, narrado pela cantora Iza, acompanha diferentes personagens, mostrando a passagem de um dia na vida de cada um, enquanto veem a chegada de um tempo mais alegre, mais leve, mais iluminado. Com criação da agência Paim, a peça fala sobre estar aberto ao novo.

Essa não é a primeira vez na pandemia que a Renner faz campanhas totalmente à distância, um exemplo ocorreu no Dia das Mães, quando as modelos gravaram os vídeos das suas casas após receber orientações técnicas da equipe responsável pela campanha.