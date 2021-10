RD Hostel: dez painéis imperdíveis sobre marketing, vendas e inovação

Foi uma maratona: mais de 80 painéis e 120 palestras online com insights e debates entre especialistas brasileiros e internacionais considerados referência em marketing, vendas, redes sociais, gestão, liderança, negócios e tecnologia.

Um dos eventos mais esperados do ano pelo mercado, o RD Hostel, aconteceu entre os dias 20 e 21 de outubro, com transmissão direto de Florianópolis, onde fica a sede da empresa. A programação foi marcada pela apresentação de um manifesto da RD Station, líder em software de automação de marketing e vendas com mais de 35.000 clientes na América Latina.

Em seu keynote, o CEO Eric Santos, e o diretor do RD Station CRM, Luis Lourenço, apresentaram a visão da RD Station para os caminhos do mercado em marketing, vendas e inovação. Para eles, o futuro passa pelo conceito de crescimento previsível.

1. CGR_5459 zoom_out_map 1 /7 Marcio Ballas, mestre de cerimônia do RD Hostel 2021, diretamente da sede da RD em Florianópolis (RD Station/Divulgação)

2. CGR_6041 zoom_out_map 2 /7 O RD Hostel foi todo produzido pelos RDoers, como é chamado o time da RD Station (RD Station/Divulgação)

3. CGR_5929 zoom_out_map 3 /7 Eric Santos, CEO da RD Station, e Bruno Volpato, editor do portal Resultados Digitais (RD Station/Divulgação)

4. _MTS9869_alta zoom_out_map 4 /7 Em analogia à eficiência exigida de um chefe de cozinha, Leo Abreu foi escolhido pela RD Station para apresentar ao público o conceito de crescimento previsível (RD Station/Divulgação)

5. CGR_6068 (1) zoom_out_map 5 /7 Rodrigo Rizo: artista plástico e grafiteiro, finalizou o mural Universos Compartilhados ao vivo durante o evento. Os participantes puderam escolher elementos para compor a obra (RD Station/Divulgação)

6. CGR_6086 zoom_out_map 6 /7 RDoers: o time por trás do maior evento de vendas e marketing da América Latina (RD Station/Divulgação)

7. MicrosoftTeams-image (8) zoom_out_map 7/7 A plateia virtual participou de games durante os intervalos das palestras e ganhou prêmios como ingressos para o RD Summit 2022 (RD Station/Divulgação)

Afinal, crescer não é mais uma estratégia baseada em volume, mas sim em eficiência. A frase se aplica perfeitamente ao ambiente de uma cozinha, em que o sucesso depende de medidas exatas, no tempo certo, além, claro, de entrosamento entre as equipes – por isso mesmo, o vídeo do manifesto é apresentado pelo chef Leo Abreu. Os resultados precisam ser previsíveis, ou então as receitas desandam. Essa mesma realidade se aplica ao mundo dos negócios.

E para alcançar o crescimento previsível de forma consistente é preciso saber o que a empresa está fazendo e aonde quer chegar.

O argumento é simples: quanto maior for o engajamento, maiores são as chances de conversão em vendas. Enquanto a área de marketing olha o funil por inteiro, a de vendas se torna uma facilitadora, guiando o cliente de forma personalizada.

E isso tudo só é possível quando os profissionais de marketing usam a tecnologia a seu favor e passam a tomar decisões pautadas em dados. Vale lembrar que a indústria global de martech (uma combinação de marketing e tecnologia) está avaliada em 344,8 bilhões de dólares de acordo com a MarTech Alliance – um aumento de 5.233% em dez anos.

A boa notícia é que o evento não acabou: no dia 17 de novembro, Martha Gabriel, CEO da Martha Gabriel Consulting & Education – referência na área de negócios –, é o destaque de uma tarde de programação, com palestras e interações que vão ajudar as empresas a se planejar para 2022.

Para quem perdeu o evento ao vivo, selecionamos, a seguir, dez palestras e painéis imperdíveis para alavancar os resultados dos negócios: