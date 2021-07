Ragazzo busca quem coma mais massas que cliente supostamente expulso

João Carlos Apolonio ficou famoso nas redes sociais na última semana ao dizer ter sido expulso de uma loja Ragazzo em São Paulo após comer 15 pratos de massas no rodízio de R$19,90.

Segundo ele, o valor do consumo foi até devolvido e, com a repercussão, ele retornou ao local e comeu mais 23 pratos após convite.

Por outro lado, a equipe do Ragazzo afirmou em comunicado à EXAME que a expulsão não passou de uma brincadeira.

De todo modo, o marketing do restaurante está bombando e, sabendo disto, a rede lança o Desafio das Massas em busca do consumidor que consegue superar o recorde alcançado por João.

Para participar do desafio, basta ir à uma das lojas da rede, pedir o Rodízio de Massas e Coxinhas Ragazzo e postar uma foto com a #DesafioDasMassas, contando quantos pratos foram consumidos. O perfil oficial da rede vai repostar as publicações que marcarem o @ragazzooficial.

O desafio já começou e dura até o próximo domingo, dia 25 de julho. Os clientes podem consumir os pratos selecionados do programa sem limitação de quantidade. Aos sábados, domingos e feriados o valor do rodízio sobe para R$24,90.